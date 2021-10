Enrico Mentana all'inviata: "Hai delle luci che sembri Barbara d'Urso"

Maratona Mentana è una garanzia. Non solo per le analisi - sempre puntuali - e il commento dello spoglio, ma anche per la verve del padrone di casa, che riesce a conciliare il registro politico più alto e rigoroso con quello più faceto, tipico di un talk nazional popolare. E niente è più nazional popolare di Barbara d'Urso, entrata a gamba tesa nello speciale di La7 quando ancora si osservano gli exit poll.

In collegamento da Roma, dal comitato elettorale di Enrico Michetti - candidato sindaco di centrodestra - l'inviata Marinella Aresta appare letteralmente abbagliata dalle luci della telecamera. La giornalista si preoccupa più del ritorno in cuffa, Mentana invece non si trattiene: "Aspetta, hai delle luci che sembri Barbara d'Urso". Risate in studio (e non solo), poi continua: "Ma lo sai che da quattro giorni la bolletta della luce ci costa... Chi lo dice a Cairo che è tutta quella roba lì?". Ed ecco le luci abbassarsi, rendendo l'inviata meno angelica e più reale, pronta ad affrontare le prime proiezioni. Immancabile l'ironia sui social, dove Maratona Mentana è già in tendenza. E siamo solo all'inizio.