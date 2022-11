“Mio fratello, mia sorella”, stasera in tv: trama, cast e anticipazioni del film

Canale 5 propone per la sera di venerdì 25 novembre il film “Mio fratello, mia sorella”. Storia di Nik (Alessandro Preziosi) e Tesla (Claudia Pandolfi): fratelli che da anni hanno perso qualsiasi rapporto, si ritroveranno a vivere sotto lo stesso tetto in occasione della morte del padre. Emergeranno, pian piano, insicurezze, segreti e problemi familiari.

“Mio fratello, mia sorella”: anticipazioni del 25 novembre

Nik e Tesla sono fratello e sorella ma non si vedono da oltre 20 anni. Alla morte del padre si ritrovano a dover rispettare un accordo successorio molto particolare: convivere per un anno. Insieme a loro ci sono anche i due figli della donna, Sebastiano, violoncellista con attacchi di schizofrenia, e Carolina, ragazza problematica. Ovviamente la convivenza si rivela molto complicata: in compenso Nik riesce ad instaurare un bel rapporto con Sebastiano. Dopo un inizio molto complicato, l’atmosfera generale migliora, ma i vari personaggi si troveranno comunque a dover controllare segreti, paure e un quadro generale da tenere costantemente in equilibrio.

“Mio fratello, mia sorella” è stato distribuito nel 2021 su Netflix e arriva oggi, venerdì 25 novembre 2022, in chiaro su Canale 5. Diretto da Roberto Capucci - che l’ha anche scritto insieme a Paola Mammini - il film mette in prima linea il tema dei rapporti familiari, visti attraverso più generazioni: il padre defunto, Nik e Tesla, i figli di quest’ultima. I problemi di ciascuno si intersecano e generano tutti i segreti e le incomprensioni del caso. Il lungometraggio suggerisce, dunque, che il quieto vivere passa attraverso imprevisti e difficoltà inevitabili, purché possa esserci un adeguato dialogo, fonte di equilibrio.

Il fratello e la sorella del titolo sono interpretati rispettivamente da Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. I figli della donna hanno il volto di Ludovica Martino e Francesco Cavallo. Vediamo, in più, Stella Egitto e Caterina Murino, in ruoli esterni alle dinamiche familiari ma comunque importanti per le vicende personali dei protagonisti.

Dove vedere “Mio fratello, mia sorella” (25 novembre 2022)

Il film “Mio fratello, mia sorella” va in onda in prima tv il 25 novembre 2022 su Canale 5 a partire dalle 21.25; ed è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity , sia in live streaming che on demand.