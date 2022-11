Montesano chiede il reintegro a Ballando: "Neanche agli assassini questo trattamento"

Enrico Montesano non ci sta. Dopo vari sfoghi social e l'annuncio di azioni legali per la squalifica da Ballando con le stelle, l'attore chiede formalmente alla Rai il reintegro nel programma di Rai 1. "Sono stato condannato senza processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni" scrive in una nota, senza risparmiarsi: "Un trattamento che non si riserva neanche agli assassini presi in flagranza di reato".

Montesano prende bene la mira: "I valori democratici e civili, a cui si è fatto riferimento nel comunicato che annunciava la mia sospensione dal programma, da parte della Rai, sono stati reiteratamente calpestati, così come i diritti della persona tutelati dalla nostra costituzione. Mi sono perfino scusato con chi si è sentito offeso". Poi torna a parlare della t-shirt incriminata: "Ho indossato una maglietta, durante le prove, recante simboli della Marina Militare Italiana, assolutamente legale e legata a momenti non solo bui e dolorosi, ma anche gloriosi e meritevoli di essere celebrati; tanto che in occasione di avvenimenti ufficiali hanno sfilato e sfilano, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Ora la stessa Rai sta realizzando un film sulle eroiche gesta del comandante della X Mas, Salvatore Todaro".

La richiesta è chiara: "Chiedo formalmente alla Rai di tornare sui propri passi e di reintegrarmi nel programma, per darmi la possibilità di spiegare ai telespettatori e all'opinione pubblica la mia posizione, altrimenti riuscirebbe difficile non credere ad un accanimento ad personam - scrive l'attore - Sono un uomo libero, di pace e di dialogo come la mia storia personale ed artistica dimostra. Vorrei tornare a fare il mio lavoro per il pubblico che non mi ha mai lasciato solo e che ringrazio di cuore. A chi ha strumentalizzato la vicenda, dandone una lettura artatamente negativa, per interesse, ignoranza o leggerezza - conclude Montesano - dico che non ho commesso alcun reato, indossare una maglietta non vuol dire inneggiare a nulla e nessuno, come quando si indossano magliette con altri simboli, scritte e immagini".