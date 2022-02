MTV Cribs Italia: stasera in prima tv assoluta la nuova stagione

MTV Cribs Italia, lo show che ci fa conoscere più da vicino le case dei VIP italiani, torna a partire da oggi in prima serata su MTV alle 21:00. Scopriamo di più sui protagonisti di questa nuova edizione, a partire da Riki e Valentina Nappi, ospiti di stasera.

Il programma e gli ospiti delle prime puntate

MTV Cribs ci guiderà alla scoperta delle case delle celebrities più chiacchierate del nostro paese, da star del mondo del web a quello della musica, dalla musica allo sport e tanto altro. Sbirciando nelle dimore, scopriremo di più sulla vita, sulla quotidianità, sulla personalità e sul passato dei VIP italiani, perché mai come oggi la casa rappresenta una persona. Ogni mercoledì avremo un doppio episodio inedito, a partire da oggi, dove ospite sarà Riccardo Marcuzzo – in arte Riki. Noto cantante finalista di Amici nel 2017, autore di grandi successi come “Perdo le parole” e “Resulta”, Riccardo è anche esperto di design. Ha infatti studiato allo IED di Milano e ha vinto diversi concorsi tra cui il Compasso D'Oro. Andremo poi a Paestum, a casa di Valentina Nappi, attrice hard considerata la regina italiana delle luci rosse.

MTV Cribs Italia: i protagonisti della nuova stagione

Dopo l’assaggio di dicembre con la dimora ibizenca di Marcelo Burlon, saranno tantissimi gli ospiti di questa seconda stagione di MTV Cribs. Dal mondo dei social conosceremo Veronica Ferraro, Ludovica Pagani con Elettra Lamborghini, Nina Rima, Ambra Cotti con Elisa Maino, Andrea Damante e Elisa Visari. Dal mondo dello sport vedremo la casa di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, e quella della star del calcio Antonio Cassano e di sua moglie Carolina Marcialis. Non mancheranno le case di alcune delle coppie più chiacchierate del momento: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi.

Dove vederlo stasera in tv (mercoledì 16 febbraio)

I primi episodi della seconda stagione di MTV Cribs vanno in onda stasera su MTV (canale Sky 131) alle 21:00. Ogni mercoledì ci saranno due nuove puntate, disponibili anche in streaming su NOW, per un totale di 14 puntate. Su profili social ufficiali di MTV Italia sarà inoltre possibile godere di una serie spin-off esclusivi.