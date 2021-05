I sei film su Napoleone da vedere in streaming oggi, a 200 anni da "quel" 5 maggio

"Ei fu. Siccome immobile, / Dato il mortal sospiro, / Stette la spoglia immemore / Orba di tanto spiro...": i primi versi della poesia di Manzoni sono forse tra quelli che più persone in Italia hanno, volenti o nolenti, imparato a memoria ai tempi della scuola, conservandone in qualche modo memoria per tutta la vita.

E se la data del 5 maggio 1821 è così memorabile non è solo merito dell'ode manzoniana, ma di ciò che lo stesso autore dei Promessi Sposi ha voluto celebrare, e cioè la morte di Napoleone Bonaparte, l'Imperatore di Francia che assoggettò mezza Europa e che resta tuttora uno dei conquistatori più famosi della Storia.

Oggi ricorrono i duecento anni dalla morte di Napoleone, e può essere una scusa per guardare in streaming un film o un documentario che parlino di lui e del mondo che contribuì a forgiare in quell'epoca, o uno speciale con il professor Alessandro Barbero. Ma va bene anche un film di Lupin che cerca un cimelio napoleonico...

Per rendere le cose più semplici, abbiamo quindi preparato una lista di titoli sulla figura di Napoleone da vedere in streaming su Netflix, Amazon Prime Video (per gli abbonati), Rai Play e Mediaset Play Infinity (gratis per tutti).

N - Io e Napoleone

Film del 2006 diretto da Paolo Virzì e ispirato al romanzo "N." di Ernesto Ferrero, vincitore del Premio Strega nel 2000. N - Io e Napoleone ricostruisce i giorni dell'esilio all'Isola d'Elba di Napoleone attraverso gli occhi del suo bibliotecario. Nel cast Daniel Auteuil, Elio Germano e Monica Bellucci.

Dove vederlo: Netflix, Mediaset Play Infinity

Napoleone a Sant'Elena

La ricostruzione degli eventi che seguirono il rientro in Francia di Napoleone Bonaparte dopo la disfatta di Waterloo e il conseguente esilio a Sant'Elena, dove rimarrà fino alla morte, avvenuta in circostanze misteriose. La difficile vita sull'isola e le speranze di fuga, unite a quelle riposte in una sollevazione popolare che possa scoppiare in Francia al fine di riportarlo in patria, mentre incombe lo spettro di una malattia che spinge l'ex imperatore a dettare le sue memorie. Nel cast il narratore Arnoldo Foà, Renzo Palmer nel ruolo di Napoleone, Walter Maestosi, Mila Vannucci e Giuliana Calandra.

Dove vederlo: RaiPlay

Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte

Lezione di storia con il prof. Barbero in esclusiva per Rai Cultura. "In occasione del bicentenario della sua morte (5 maggio 1821), vogliamo raccontarvi la vita del primo grande protagonista dell'era contemporanea, anzi, stando ai manuali scolastici, di colui che ne ha provocato l'inizio. Vogliamo raccontarvi la vita di Napoleone Bonaparte, dalla sua infanzia alla sua fine. Un uomo nato su un'isola, la Corsica, luogo remoto di quell'impero che lui stesso fonderà, esportando, paradossalmente, idee rivoluzionarie nell'intera Europa; incendiando gli animi di milioni di individui in tutto il continente, dividendone e spaccandone l'opinione pubblica, al suo tempo come anche adesso".

Dove vederlo: RaiPlay

Essere Napoleone

Documentario di Netflix. Questa la sinossi: "In occasione dei 200 anni dalla battaglia di Waterloo, migliaia di appassionati partecipano alla rievocazione dell'epico scontro, ma di Napoleone ce n'è solo uno".

Dove vederlo: Netflix

Lupin III: Il dizionario di Napoleone

Lupin III è abituato a vedersi dare la caccia, però di solito deve fare i conti con lo scalcagnato ispettore Zenigata. Questa volta invece si tratta di sfuggire alle attenzioni dei Sette Grandi, convinti che per risollevare l’economia mondiale dall’ennesima crisi sia necessario recuperare il tesoro di Lupin I, ma prima bisogna trovare il dizionario di Napoleone.

Dove vederlo: Amazon Prime Video

Ciao Napoleone

Film di animazione per ragazzi. Una grande avventura, la storia di un'amicizia emozionante e speciale. Nel maggio del 1814, l'imperatore Napoleone Bonaparte, dopo essere stato sconfitto, deve lasciare Parigi. Sceglie l'Isola d'Elba come sua nuova casa, senza sapere che il destino gli ha riservato un incontro inaspettato. Da questa piccola isola, con l'aiuto di tre ragazzini, Napoleone ritrova il coraggio e la determinazione.

Dove vederlo: Amazon Prime Video