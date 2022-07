New Amsterdam 4, le anticipazioni della settima e ultima puntata (15 luglio 2022)

Venerdì 15 luglio alle 21.20 vanno in onda su Canale 5 gli ultimi quattro episodi della quarta stagione di New Amsterdam. Una serata, dunque, più lunga del solito che vede molti casi di pazienti in cerca di aiuto, un gruppo di anziani accolti dall’ospedale e un terribile uragano in arrivo. Max raccoglie prove per incastrare la Fuentes, causa della crisi in cui versa l’ospedale. Leggiamo la trama dell’ultima puntata stagionale.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 15 luglio 2022

Nell’episodio “Il momento della verità”, durante le sue indagini sulla dottoressa Fuentes, Max fa delle scoperte che potrebbero danneggiare la donna. Mentre Reynolds è impegnato ad aiutare un fratello e una sorella, protagonisti di una crisi familiare, la Bloom cura due ragazzi, vittime di pericolose ferite da armi da fuoco; In “Rivoluzione” Max si rende conto che i tagli della dottoressa Fuentes potrebbero definitivamente affossare il New Amsterdam. Wilder e Reynolds eseguono un intervento molto delicato per salvare la vita di due gemelli prossimi alla nascita. Frome aiuta un giovane paziente con dei metodi innovativi; in “Castelli di sabbia” l’ospedale deve accogliere molti anziani provenienti da un centro di assistenza che è stato chiuso. Piccole crisi per Frome e Reynolds: il primo riflette sulla sua vita, percependo che c’è qualcosa di irrisolto, il secondo non riesce a separare problemi personali e lavoro. Il titolo dell’ultimo episodio stagionale è “Io sarò il tuo rifugio” e a fare da sfondo c’è un minaccioso uragano che si avvicina a New York. Mentre lo staff si prepara per scongiurare i danni, Frome e Martin devono prendere una difficile decisione e Reynolds entra in contatto con suo padre. Per finire, tornata da Londra, Helen pianifica con Max un matrimonio in forma intima a New York.

Dove vedere la settima e ultima puntata di New Amsterdam 4 (venerdì 15 luglio 2022)

L’ultima puntata della quarta stagione di New Amsterdam va in onda venerdì 15 luglio 2022 alle 21:20 su Canale 5 e in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.