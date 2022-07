New Amsterdam 4, le anticipazioni della sesta puntata

Venerdì 8 luglio alle 21.20 su Canale 5 vanno in onda tre nuovi episodi di New Amsterdam. Max architetta un piano per far licenziare la Fuentes, causa di molti malumori. Mentre il team medico è intento a superare gli effetti di una scorribanda notturna, nuovi pazienti necessitano di aiuto. Leggiamo le anticipazioni della puntata.

New Amsterdam 4, le anticipazioni della puntata di venerdì 8 luglio 2022

Si comincia dall’episodio dal titolo “Per tutta la notte". I medici del New Amsterdam si concedono una nottata di svago. Ma tra alcol e karaoke, gli eccessi del divertimento si faranno sentire il giorno successivo, a lavoro. Frome si occupa di un paziente misterioso che ha vissuto un trauma che non riesce a superare. Reynolds e la Malvo ragionano sui progetti che verranno, mentre Leyla deve dare una cattiva notizia alla Bloom. In "Questioni irrisolte" Max ed Helen continuano a discutere sul loro futuro, ancora da scrivere. Nel frattempo Martin scopre il segreto del Dottor Frome; su un altro fronte la Dottoressa Bloom aiuta Leyla, obbligata ad affrontare una delicata situazione.

Nell’episodio dal titolo "Più forte di una bomba" Max progetta un piano per far licenziare la Dottoressa Fuentes, motivo di costante malumore per i dottori del New Amsterdam. Helen deve invece fare i conti con la sua complicazione medica. Mentre la Dottoressa Bloom e il Dottor Castries raggiungono una certa sintonia, Frome aiuta due pazienti ad affrontare una rottura. Situazione che lo mette di fronte a riflessioni sul proprio matrimonio.

Dove vedere la sesta puntata di New Amsterdam 4

La nuova puntata della quarta stagione di New Amsterdam va in onda venerdì 8 luglio 2022 alle 21:20 su Canale 5 e in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.