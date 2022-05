Non è l’Arena, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera

Non è l’Arena garantisce un’altra puntata speciale: oggi, domenica 8 maggio, Massimo Giletti parla di tematiche riguardanti la guerra in Ucraina con due ospiti d’eccezione: il professore Alessandro Orsini e il filosofo Massimo Cacciari. Spazio anche a Vladimir Solovyev, il giornalista televisivo russo filoputiniano. Interventi che promettono discussioni e polemiche. Appuntamento per oggi alle 21.15, su La7.

Non è l’Arena: anticipazioni e ospiti di oggi

In onda alle 21.15 su La 7, la nuova puntata di Non è l’arena promette grandi polemiche. Si parlerà ancora una volta della guerra fra Russia e Ucraina, ponendo al centro dell’attenzione la seguente domanda: dove vuole arrivare Putin? Il discorso si sposterà poi sulla libertà di espressione, dibattendo se sia giusto o meno ospitare nei salotti televisivi opinionisti filorussi. Per rispondere a questa e ad altre domande interverrà il filosofo e accademico Massimo Cacciari, già al centro di polemiche su alcune dichiarazioni riguardanti l’utilizzo del Green Pass e l’efficacia dei vaccini contro il Coronavirus. Tornerà inoltre il professor Alessandro Orsini, tra le voci più presenti e discusse dei recenti talk show della nostra televisione: le sue dichiarazioni sulla guerra in Ucraina continuano a generare diatribe. A parlare d’informazione e propaganda interverrà anche Vladimir Solovyev, il giornalista televisivo russo filoputiniano. Prevista inoltre una inchiesta sulle riserve di gas in Italia.

Dove vedere il talk stasera in tv e in streaming (domenica 8 maggio)

Non è l’Arena andrà in diretta questa sera su La7 a partire dalle 21:15 e in live streaming sul sito ufficiale del canale.