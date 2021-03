Notte degli Oscar 2021, come seguire la cerimonia in diretta su Sky

Lunedì 15 marzo, con l'annuncio di tutte le nomination, è entrato nel vivo il conto alla rovescia verso la Notte degli Oscar 2021, in programma domenica 25 aprile al Dolby Theatre di Los Angeles.

Tra i candidati anche Laura Pausini per la canzone "Io sì" in "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti e "Pinocchio" di Matteo Garrone che ha ottenuto due nomination per i costumi e il make up. "Pinocchio" è disponibile on demand per i clienti Sky e in streaming su Now TV. Anche quest'anno, la cerimonia di premiazione della 93ª edizione degli Academy Awards sarà in onda in diretta su Sky, sul canale dedicato Sky Cinema Oscar®, che si accenderà da sabato 17 a venerdì 30 aprile, con oltre 90 film premiati nelle precedenti edizioni, disponibili on demand su Sky e Now TV. Tra i titoli trasmessi sul canale, sei film premiati nell'edizione 2020: il trionfatore dell'ultima edizione con quattro Oscar, miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura originale, miglior film straniero, "Parasite" di Bong Joon-ho; C'era una volta a...Hollywood, film campione d'incassi di Quentin Tarantino, premiato con due Oscar per la miglior scenografia e per il miglior attore non protagonista a Brad Pitt, che recita al fianco di Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. Il biopic con Christian Bale e Matt Damon "Le Mans '66 - La grande sfida", vincitore di due Oscar (montaggio e montaggio sonoro); la favola nera di Taika Waititi con Scarlett Johansson e Sam Rockwell "Jojo Rabbit", Oscar alla sceneggiatura; la rilettura di un classico diretto da Greta Gerwig: "Piccole donne", premiato con l'Oscar per i costumi e interpretato da Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern e Meryl Streep e "Judy" il film biografico su Judy Garland, interpretata da Renée Zellweger che grazie a questo ruolo ottiene il suo secondo Oscar.

Tra gli altri film da Oscar che verranno trasmessi ci sono poi successi recenti come il commovente racconto di formazione "Moonlight" (tre Oscar); i due film firmati da Damien Chazelle, "Whiplash" (3 Oscar) e "La La Land" (6 Oscar) con Ryan Gosling; il miglior film straniero agli Oscar 2014: "La grande bellezza" (versione integrale) diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Toni Servillo. Tra i grandi classici e i film che ormai sono entrati nella storia del cinema, Balla coi lupi (7 Oscar), Schindler's list (7 Oscar) Casablanca (3 Oscar), Tutti gli uomini del presidente (4 Oscar) e la commedia a episodi con Marcello Mastroianni e Sophia Loren Ieri, oggi, domani (Oscar per il miglior film straniero).