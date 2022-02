Il Papa da Fazio, l'occhio della Rete non perdona: "Non era in diretta"

La Rete non concede sconti, neppure al Papa. Meno di 24 ore dopo l'intervista rilasciata da Bergoglio al conduttore di Che tempo che fa Fabio Fazio, andata in onda ieri sera in prime time su Raitre, monta la polemica. Il nodo della questione sta nella modalità del colloquio. In diretta, sì o no? L'intervista era stata annunciata come la prima (in assoluto) del Papa in diretta. Dalla tunica del Santo Padre però sbucava l'orologio. L'occhio dei più attenti è finito sulle lancette: le 17 prima, le 17,30 poi. Quindi nessuna diretta. Nulla di strano. Spesso le emittenti registrano le interviste, ne rilasciano alcuni stralci e poi mandano in onda l'intero colloquio. L'averlo però annunciato come "diretta" ha scatenato il popolo della Rete, tra screen e tweet.

Se proprio si vuole essere precisi, si deve dire anche che il Papa aveva già concesso interviste per la tv generalista. Due ed entrambe al Tg5. Resta certamente un evento di portata storica, premiato anche dagli ascolti record.

Fazio non entra nella polemica e oggi, sulla pagina Facebook della trasmissione, compare solo un sentito ringraziamento.