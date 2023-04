Pechino Express 10, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Quinta tappa per la decima edizione di “Pechino Express”.S In onda oggi,giovedì 6 aprile 2023 a partire dalle 21.15, questo nuovo appuntamento con il show proietta le coppie di concorrenti nell'enorme Borneo Malese, un'isola asiatica dal clima caldo e umido. Dal villaggio di Kampung Giam a Sibu: 494 faticosissimi km e un'ospite d'eccezione: Victoria Cabello, vincitrice con Paride Vitale della scorsa edizione del programma.

Pechino Express 10: le anticipazioni del 6 aprile 2023

La marcia dei concorrenti di Pechino Express continua inesorabile e miete, tappa dopo tappa, le sue vittime: la scorsa settimana a farne le spese sono stati "Gli avvocati", duo formato da Alessandra Demichelis e Lara Picardi. Le sei coppie ancora in gara non si possono però adagiare sugli allori e riprendono in tutta fretta il lungo cammino della "Via delle Indie".

Come sempre, ognuno dei partecipanti è provvisto esclusivamente di uno zaino con dotazione minima e 1 euro al giorno (in corrispettiva valuta locale). Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio indicano ai concorrenti il percorso da intraprendere, che si sviluppa nel Borneo Malese: ci troviamo all'interno di un'isola gigantesca, divisa tra Malaysia, Indonesia e Brunei, che ospita la foresta tropicale più antica del mondo. Questa isola montuosa ha un clima perennemente caldo e umido ed è particolarmente ricca di minerali.

Il cammino ha inizio dal villaggio di Kampung Giam e attraversa l'estenuante foresta malese, passando per Lubok Antu; qui tre coppie si sfidano in una prima Prova Vantaggio stagionale. A questo punto della gara l'immunità è però bandita e i vincitori si limitano a guadagnare un posto in classifica. I concorrenti riprendono poi in cammino, fino ad approdare a Sibu, che segna la fine di questa nuova tappa del programma. Costantino ed Enzo potrebbero però comunicare un temibile verdetto: qualcuna delle coppie in gara è a rischio eliminazione?

Questa nuova tappa prevede una guest star cara ai telespettatori dello show: stiamo parlando di Victoria Cabello, vincitrice, insieme a Paride Vitale, di "Pechino Express 9". Da vera mina vagante, il ruolo della Cabello è tutto da scoprire. Potrebbe aiutare i viaggiatori ma anche fare loro da intralcio. Il risultato sarà tutto da scoprire.

Le coppie di Pechino Express 10

Le coppie di partecipanti ancora in gara sono: "Le Attiviste", Giorgia Soleri e Federippi; "Gli Italo Americani", Joe Bastianich e Andrea Belfiore; "Mamma e Figlio", Martina Colombari e Achille Costacurta; "I Novelli Sposi", Federica Pellegrini e Matteo Giunta; "Le Mediterranee", Carolina Stramare e Barbara Prezia; "I Siculi", Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo.

Dove vedere Pechino Express 10 (6 aprile 2023)

La quinta puntata di Pechino Express 10 va in onda oggi, giovedì 6 aprile, su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono disponibili per la visione anche in live streaming su NOW (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.