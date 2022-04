Pechino Express 2022: le anticipazioni del settimo tragitto, in Giordania

A Pechino Express il cammino per attraversare la Rotta dei Sultani è duro e non privo di insidie. Nella puntata in onda oggi – giovedì 21 aprile – le cinque coppie ancora in gara scopriranno il fascino senza tempo della Giordania, luogo dalle tante bellezze. Ma il tempo per godere delle virtù locali è limitato e la competizione è più accesa che mai. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata, targata come di consueto Sky Uno.

Pechino Express 2022, anticipazioni settima puntata (giovedì 21 aprile)

I giorni passano e il cammino della Rotta dei Sultani da percorrere si riduce, ma questa edizione di Pechino Express è pronta a garantire ulteriori emozioni e paesaggi mozzafiato. In tal senso la puntata in onda questa sera alle 21.15 su Sky Uno non può che sorprendere: i concorrenti ancora in gara si avventurano – da Sud verso Nord - lungo i 293 km previsti della Giordania. A risaltare sarà in principio lo splendido Mar Rosso, considerato un giardino marino, ricco di pesci di vari genere e pregno di coralli. Toccherà poi a una prova vantaggio massacrante, quella nel deserto di Wadi Rum: una vallata infinita scavata dai fiumi nel corso dei millenni. Un tragitto splendido (e set di molti film per il cinema) ma che darà filo da torcere ai concorrenti. Per finire, si arriverà nella straordinaria Petra: si tratta di un sito archeologico situato a metà strada tra il Golfo di Aqaba e il Mar Morto e costruito 2000 anni fa. Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Enzo Miccio, sostituto dell’infortunato Costantino della Gerardesca condurrà i concorrenti ancora in gara: Victoria Cabello e Paride Vitale (I Pazzeschi), Fru e Aurora Leone (Gli Sciacalli), Nikita Pelizon e Helena Prestes (Italia-Brasile), Bugo e Cristian Dondi (Gli Indipendenti), Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni (Mamma e Figlia). Chi dovrà abbandonare il programma?

Dove vederlo in tv e in streaming (21 aprile)

La nuova puntata di Pechino Express va in questa sera, 21 aprile, alle 21.15 su Sky Uno e in live streaming su Now Tv. Tutte le puntate di Pechino Express sono disponibili on demand su Sky Go, per gli abbonati al servizio.