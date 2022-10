Pechino Express 2023, il cast completo: da Giorgia Soleri a Federica Pellegrini e Matteo Giunta, tutte le coppie

Pechino Express 2023 è pronto a partire: con una foto di gruppo pubblicata sui social, Sky ha reso nota la squadra dei concorrenti che compongono il cast dell'adventure game prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW. Al timone del programma, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio che racconteranno il percorso delle coppie tra India, Borneo malese e Cambogia.

Il cast di Pechino Express 2023

Di seguito l'elenco delle coppie protagoniste di Pechino Express 2023:

Giorgia Soleri e Federippi

Alessandra Demichelis e Lara Picardi

Joe Bastianich e Andrea Belfiore

Dario e Caterina Vergassola

Martina Colombari e Achille Costacurta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Carolina Stramare e Barbara Prezja

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero

Il viaggio e le tappe di Pechino Express 2023

In questa stagione Pechino Express arriva nel cuore dell’Asia, in tre territori ricchi di culture antichissime e scenari avventurosi: India, Borneo malese e Cambogia. Sono luoghi in cui la spiritualità orientale si intreccia alla natura selvaggia, dove la giungla convive con le rovine di regni passati e le città del presente, in cui gli uomini hanno sviluppato usi e modalità di vita unici per condurre la propria esistenza.

La rotta dei viaggiatori partirà in India, dalla giungla urbana di Mumbai, la città con più densità di popolazione al mondo, per poi attraversare il cuore del “sub-continente”, svelandone i mille contrasti, fra riti sacri, spezie, colori e singolari usanze di vita quotidiana, fino allo splendido scenario delle backwaters del Kerala; si tufferà poi nella natura selvaggia del Borneo malese, fra specie animali uniche al mondo e culture antiche fatte ancora oggi di misteriosi rituali; infine raggiungerà la Cambogia, dove fra la maestosità della capitale Phnom Penh, adagiata lungo il fiume Mekong, e i territori interni costellati di villaggi e foreste dall'atmosfera magica e sospesa, si concluderà nel fantastico scenario di Angkor, sito archeologico famoso in tutto il mondo, luogo ideale per rappresentare quel miscuglio di natura selvaggia, fascino orientale e culture antiche e moderne che accompagnerà tutto il percorso di questa edizione.

Il premio per i vincitori

Pechino Express 2023 promette di essere come sempre ricco di stupore per la scoperta e gioia per la solidarietà: il premio finale, infatti, è devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione).

"Riparte il viaggio di Pechino Express, la cui prima edizione su Sky ha ottenuto un grande successo dimostrando come anche il travel possa essere reso spettacolare con lo “Sky touch” e confermando che si possa fare intrattenimento intelligente e al contempo pop e trasversale" dichiara Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia: "Ora ci prepariamo ad una nuova edizione, zaino in spalla, con un cast davvero eccezionale e variegato, che sono certa saprà appassionare e sorprendere. Bentornato anche a Costantino, che con la sua verve e ironia ha non solo confermato ma superato le nostre aspettative, che avrà Enzo Miccio come compagno di viaggio: una coppia che il pubblico ha dimostrato di apprezzare moltissimo. Le mete di questa edizione poi, prospettano un viaggio davvero unico che permetterà agli spettatori ancora una volta di allargare i propri orizzonti e “viaggiare” tra luoghi e culture lontani. Divertendosi".