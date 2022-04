Pechino Express 2022: le anticipazioni dell’ottava puntata, ultimo tratto della Giordania

Pechino Express si prepara a salutare la Giordania: dopo il massacrante cammino nel deserto, nella puntata di oggi – giovedì 28 aprile – le coppie ancora in gara attraverseranno la roccaforte di Kara, per poi giungere fino ad Amman. Ma quanti concorrenti riusciranno ad accedere all’ultimo Paese di questa edizione (gli Emirati Arabi)? Scopriamo le anticipazioni della serata.

Pechino Express 2022, anticipazioni dell’ottava puntata (giovedì 28 aprile)

Siamo quasi alle battute finali di Pechino Express 2022, ma i giochi sono più che mai aperti e tutto può cambiare da un momento all’altro: lo sa bene la coppia Pelizon-Prestes che, dopo essere stata in vantaggio, nella scorsa puntata ha rischiato seriamente di essere buttata fuori. Nella puntata in onda questa sera alle 21.15 su Sky Uno ritroveremo i concorrenti nell’affascinante sito archeologico di Petra: partendo da lì, raggiungeranno l’antica roccaforte crociata di Kara, situata a 900 m sopra il livello del mare, dentro le mura della vecchia città. Le prime due coppie arrivate qui si sfideranno nella prova vantaggio, prima di riprendere il cammino per Amman, capitale della Giordania. Arrivati a destinazione verrà aperta la busta nera (in possesso degli Sciacalli, vincitori del precedente tragitto) che decreterà o meno l’eliminazione di una coppia. Enzo Miccio, ottimo sostituto dell’infortunato Costantino della Gherardesca, guiderà i concorrenti ancora in gara: Victoria Cabello e Paride Vitale (I Pazzeschi), Fru e Aurora Leone (Gli Sciacalli), Nikita Pelizon e Helena Prestes (Italia-Brasile), Bugo e Cristian Dondi (Gli Indipendenti), Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni (Mamma e Figlia). Ma qualcuno potrebbe non raggiungere gli Emirati Arabi, ultimo Paese di questa edizione.

Dove vederlo in tv e in streaming (28 aprile)

La nuova puntata di Pechino Express va in questa sera, 28 aprile, alle 21.15 su Sky Uno e in live streaming su Now Tv. Tutte le puntate di Pechino Express sono disponibili on demand su Sky Go, per gli abbonati al servizio.