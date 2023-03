Pechino Express: Le attiviste penalizzate, Joe Bastianich perde la bussola

La quarta puntata di Pechino Express parte con il botto: Le attiviste, vincitrici della scorsa settimana, hanno ottenuto il malus da poter gestire come preferiscono, e decidono di usarlo contro le coppie Mamma e Figlio e gli Italo Americani, che iniziano il viaggio rispettivamente 10 e 15 minuti più tardi rispetto agli altri concorrenti. Molti hanno riscontrato enormi difficoltà nel chiedere un passaggio, soprattutto la coppia composta da Martina Colombari e figlio, ma alla fine tutti sono giunti alla prima missione.

La penitenza

I primi a raggiungere il luogo della "piccante e speziata" missione sono Federica Pellegrini e suo marito, i Novelli Sposi, i quali, a detta di Enzo Miccio, devono mangiare tutto ciò che hanno nel piatto prima di poter proseguire nel percorso: si tratta di una pietanza piccantissima, che non tutte le coppie in gara riescono a mangiare con disinvoltura per portare a termine. Tra queste, Le Attiviste, coloro che nella scorsa puntata avevano dato del filo da torcere ai loro avversari. Per la coppia, il pasto era quasi immangiabile, un sapore troppo forte per uscirne a testa alta, tanto che le due hanno preferito mollare la presa ed essere penalizzate. La penalità consiste nel mescolare per 15 minuti un pentolone contenente la stessa pietanza del piatto. Un tempo, quello della penitenza, che è costato alle due un ritardo mica da poco.

L'errore di Joe Bastianich

L'atmosfera si fa sempre più tesa, in particolare per una coppia che, una volta ripartiti tutti per raggiungere la destinazione, si accorge di aver perso la mappa con tutti i luoghi segnati: parliamo di Joe Bastianich che, resosi conto del fatto, afferma: “Non è possibile, non l’abbiamo lasciata da nessuna parte”. Per fortuna, riesce a farsi dare un passaggio fino a un negozio che si occupa della vendita di mappe, e dichiara: “Abbiamo risolto in due minuti l’errore più grande a Pechino Express”. La mappa viene poi riconsegnata alla coppia dopo la prova di immunità e dopo aver ottenuto l'approvazione di tutti gli altri partecipanti.