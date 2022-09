"Porta a Porta" speciale elezioni, stasera in tv: ospiti e anticipazioni

Oggi, 22 settembre, va in onda la seconda (e ultima) puntata di Speciale Porta a Porta. Bruno Vespa ospita i rappresentanti dei partiti politici, che hanno l’opportunità di sintetizzare i punti più importanti dei loro programmi elettorali. Scopriamo le anticipazioni e l’ordine di apparizione degli ospiti della puntata di questa sera.

Anticipazioni di Speciale Porta a Porta (seconda puntata)

Le seconde serate di Porta a porta sono da anni un punto un punto fermo dei palinsesti di casa Rai. Oltre ai consueti appuntamenti, ricchi di ospiti, interviste e argomenti trattati, Bruno Vespa ha messo in cantiere per questo settembre due speciali trasmessi in altrettanti mercoledì, necessari per sintetizzare le idee dei partiti candidati per le elezioni politiche del 25 settembre. E sono proprio i leader degli schieramenti ad esporre i propri programmi elettorali. Dopo la puntata andata in onda il 15 settembre, oggi si avvicendano in studio i rappresentanti dei maggiori partiti politici.

Ricordiamo che il meccanismo non sarà quello - inizialmente previsto - dei faccia a faccia, scelta dovuta "alla mancata disponibilità di un numero di forze politiche sufficiente a garantire la parità di trattamento fra le liste".

Gli ospiti della puntata di questa sera (mercoledì 22 settembre)

Il programma parte alle 21:40 con il primo confronto/intervista tra Bruno Vespa e l'ospite. L'ordine di uscita, stabilito mediante sorteggio, è così previsto:

Luigi Di Maio - Impegno Civico

Silvio Berlusconi - Forza Italia

Giorgia Meloni - Fratelli d’Italia

Giuseppe Conte - Movimento Cinque Stelle

Carlo Calenda - Azione-Italia Viva

Matteo Salvini - Lega

Enrico Letta - Partito Democratico.

Dove vedere Speciale Porta a Porta stasera in tv (mercoledì 22 settembre)

La seconda e ultima puntata dello “Speciale Porta a Porta” pre-elezioni va in onda oggi, 22 settembre, alle 21.40 su Rai 1 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.