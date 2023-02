PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

Dal Qatar Gate al Marocco Gate fino alla crisi del gas: la nuova puntata di “PresaDiretta”, in onda oggi, 27 febbraio 2023 dalle 21.20 su Rai 2, presenta un’inchiesta dal titolo “Europa in vendita”. Riccardo Iacona e il team del programma analizzano a fondo questa ed altre complesse problematiche che condizionano, inevitabilmente, la vita di milioni di persone.

PresaDiretta: le anticipazioni del 27 febbraio

Il nuovo appuntamento con il programma di Rai 3 “PresaDiretta” ci presenta un’inchiesta dal titolo "Europa in vendita", firmata da Riccardo Iacona, con Giulia Bosetti, Raffaele Marco Della Monica, Eleonora Tundo, Andrea Vignali ed Eugenio Catalani. Il tema centrale di questo approfondimento è quello della corruzione e l’intromissione degli Stati stranieri che hanno messo mani nelle istituzioni comunitarie. Si parla dunque del Qatar Gate ma anche del Marocco Gate.

I misfatti hanno avuto luogo a Bruxelles e hanno visto l’emirato del Qatar imporre il proprio volere a proposito del gas, delle armi e dei diritti umani (calpestati). La domanda alla base dell’analisi è: quali e quanti favori ha ottenuto il Qatar e cosa ha dato in cambio?

La magistratura belga ha però indagato anche sul filone del Marocco, con la sua attività di lobbyng. L’Euopa ha firmato molti accordi commerciali con il Marocco, anche se la Corte Europea che li dichiarava illegali. La troupe di “PresaDiretta” si è recata nel Sahara occidentale, occupato dal Marocco. Da tanti anni le organizzazioni internazionali denunciano violazioni dei diritti umani, torture e sparizioni.

Spazio poi per l’attuale crisi economica europea inerente al fronte energetico. Una condizione dettata dalla guerra in Ucraina, con la crescita esponenziale del prezzo del gas e quello delle materie prime. Complicato pensare che gli aiuti pubblici dei governi possano risolvere tutto. “PresaDiretta” si addentra in alcune industrie italiane e tedesche.

Interviene in studio l’economista e saggista Emiliano Brancaccio, intervistato da Riccardo Iacona.

