Quattro Matrimoni: la quinta stagione finalmente in chiaro su TV8

Con la nuova edizione in onda su Sky Uno è tornato Quattro Matrimoni, la sfida scenografica tra quattro spose per aggiudicarsi la luna di miele dei loro sogni. Condotta da Costantino della Gherardesca, la quinta stagione è finalmente in chiaro su TV8 a partire da stasera; l’appuntamento è in prima serata alle 21:30.

Quattro matrimoni: il programma

Costantino della Gherardesca mette in sfida quattro spose provenienti da quattro regioni del sud Italia, pronte a darsi battaglia per ottenere un fantastico viaggio tutto pagato per passare la luna di miele più indimenticabile. Le concorrenti dovranno giudicarsi a vicenda la cerimonia di nozze, esprimendo un voto da 0 a 10 nelle categorie abito, location, cibo ed evento generale. Pronte a pronunciare il fatidico “sì”, le “signore in bianco” sono al settimo cielo e, allo stesso tempo, agguerritissime: in palio non c’è solo la loro luna di miele, ma anche e soprattutto il riconoscimento che il loro è stato davvero il giorno più bello della vita. Tra sorrisi, emozioni e lacrime di gioia non mancheranno certo tensioni, risposte piccate e lacrime amare; chi riuscirà a stupire tutti con il matrimonio migliore?

Dove vederlo stasera (venerdì 4 marzo)

Quattro Matrimoni è in onda in prima visione in chiaro su TV8 a partire da oggi venerdì 4 marzo su TV8 alle 21:30 con i primi due episodi della quinta stagione.