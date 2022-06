La vita privata e professionale di Renzo Arbore, stasera in tv con "Techetechetè"

Techetechete’ festeggia gli 85 anni di Renzo Arbore dedicando all’artista la puntata del 24 giugno. Conduttore televisivo e radiofonico, musicista e autore di show che hanno fatto la storia, è tra le personalità più amate e influenti dello spettacolo italiano contemporaneo. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Renzo Arbore, la carriera

Lorenzo Giovanni Arbore (detto Renzo) nasce a Foggia il 24 giugno 1937 da un dentista e una casalinga. Da giovane porta contemporaneamente avanti due progetti: da una parte comincia a suonare nell’orchestra jazz Parker’s Boy (a Foggia) e a debuttare sul palco (a Nocera Inferiore), dall'altra studia giurisprudenza a Napoli, dove nel frattempo si trasferisce. Ottenuta la laurea e appassionato sia di musica leggera che di jazz, nel 1964 vince un concorso in Rai. A questo punto la vocazione sembra evidente e di lì a poco conosce Gianni Boncompagni, con il quale firma programmi, sia televisivi che radiofonici, che fanno epoca: Bandiera gialla, Alto gradimento, L'altra domenica, Cari amici vicini e lontani..., Indietro tutta!

Nel 1985 arriva su Rai 2 uno dei programmi di culto per eccellenza dell’intera storia televisiva: Quelli della notte. Lo show si presenta come una satira dei salotti che spopolano in tv, e con un tono svagato e un po’ surreale ospita personaggi come Nino Frassica, Riccardo Pazzaglia, Marisa Laurito, Maurizio Ferrini, Massimo Catalano, Simona Marchini Mario Marenco e Andy Luotto. Molti sono i tormentoni e anche le musiche ottengono molto successo. Un trionfo che tra il 1987 e il 1988 replica con Indietro tutta!, show imbastito con un’analoga struttura. Tanti sono i comici lanciati da Arbore (valga tra tutti Roberto Benigni, a L’altra domenica).

Nel 1986 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Il clarinetto e si piazza al secondo posto (dietro a Eros Ramazzotti, vincitore con Adesso tu), mentre nel 1991 fonde L'Orchestra Italiana, con l'intento primario di valorizzare e tramandare la canzone napoletana classica. Arbore vanta una quantità straordinaria di spettacoli musicali in giro per i teatri (non solo italiani), la presidenza del prestigioso Umbria Jazz Festival, premi ed onorificenze e l’etichetta di primo disc jockey italiano.

La vita privata di Renzo Arbore

Renzo Arbore non è mai stato sposato. Tra le sue relazioni più note, troviamo quella con la cantante e presentatrice torinese Vanna Brosio, con la cantante romana Gabriella Ferri, con l'attrice Mariangela Melato e con la conduttrice Mara Venier. Nel corso del nuovo secolo si è riavvicinato alla Melato, fino alla scomparsa dell'attrice, avvenuta l'11 gennaio 2013.

Renzo Arbore è un accanito collezionista di oggetti, giocattoli, abiti, arredamento vintage, cianfrusaglie pop. Un museo casalingo talmente ricco che è stato protagonista anche di alcune mostre.

