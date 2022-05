La conduttrice veneta gela il bimbo calabrese: "Verrai anche tu a cercare lavoro qui"

Lo sfottò tra tifosi è routine in ogni post partita, ma quanto andato in onda su una tv locale veneta - nel programma Terzo Tempo - dopo Cosenza-L.R. Vicenza ha superato il limite.

Fuori dallo stadio l'inviato Andrea Ceroni raccoglie le emozioni a caldo per la vittoria della squadra calabrese, che ha decretato la retrocessione in Serie C dei biancorossi. L'arrivo di un bambino davanti la telecamera, in braccio al papà, è la scintilla che fa esplodere la bomba. "Lupi si nasce" dice il piccolo tifoso al microfono, riferendosi al simbolo della squadra vincitrice. La conduttrice in studio lo gela: "E gatti si diventa, sai? Non ti preoccupare, che verrete anche voi in pianura a cercare un po' di lavoro". Una frase denigratoria nei confronti del sud Italia, accolta dalle risate degli altri ospiti del programma e dall'inviato che ci mette il carico: "Non male questa Sara".

La bufera social e lo sfogo del papà

La vicenda risale a una settimana fa, ma sui social la gogna mediatica è appena iniziata, costringendo Sara Pinna a chiudere il profilo. Nel coro dell'indignazione, la voce più grossa la fa il papà del bambino: "Lei ha dimostrato di essere innanzitutto poco sportiva oltre che ignorante e con non pochi pregiudizi - si sfoga su Facebook - Prima di parlare è necessario pensare bene a cosa si dice perché lei non sa cara Sara Pinna, che Domenico è figlio di due imprenditori calabresi che amano la propria terra e che certamente con non poca fatica dimostrano quotidianamente di voler contribuire per migliorarla e supportarla nel pieno delle proprie possibilità. Lei con la sua qualifica da Giornalista dovrebbe ben sapere e dimostrare a coloro i quali si rivolge cosa sono etica e morale. Due qualità a lei sconosciute".

