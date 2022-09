Spider-Man – Homecoming, stasera in tv: trama, cast, curiosità

In onda oggi, 29 settembre, in prima serata su TV8, “Spider-Man – Homecoming” è il film che inserisce l’amato supereroe nel vasto Marvel Cinematic Universe. Con l’aiuto di Tony Stark, Peter Parker deve fronteggiare il cattivo Adrian Toomes e dimostrarsi all’altezza dei suoi colleghi più maturi. Scopriamo tutte le anticipazioni della pellicola.

Spider-Man – Homecoming: trama, cast e curiosità

Appena un po' dopo l'incontro con gli Avengers, Peter Parker torna alla routine quotidiana, dove vive con zia May. Peter/Spider-Man affronta dei criminali intenti a svaligiare uno sportello automatico con le armi aliene di Toomes. Accortosi del traffico di queste armi, Spider-Man si scontra con Toomes. Tony Stark/Iron Man deve però intervenire per fermare l'impeto del giovane supereroe. Mentre si trova a Washington con la sua squadra di decathlon, Peter e il suo amico Ned - che conosce la sua identità di Spider-Man - si accorgono che Toomes è nei paraggi e che minaccia l'incolumità di molte persone. Fino a quando Peter scopre che il nucleo alieno del nemico è una bomba che sta per esplodere. A quel punto deve agire in fretta e mettersi sulle tracce di Toomes.

Nel corso degli anni 2000 il personaggio di Spider-Man ha vissuto diverse vite: in principio troviamo la trilogia diretta da Sam Raimi, i cui due primi episodi sono molto amati sia dai fan che dalla critica; successivamente sono stati realizzati i due capitoli di “The Amazing Spider-Man”. Questo “Spider-Man – Homecoming” segna un secondo reboot alle vicende di Peter Parker ed è stato pensato e realizzato per incastrarlo nel Marvel Cinematic Universe.

opo aver avuto il volto di Tobey Maguire e di Andrew Garfield, a vestire i panni del più popolare degli eroi Marvel è Tom Holland. Diretto da Jon Watts, la pellicola adatta la narrazione ai canoni del cinema supereroistico contemporaneo, aumentando la componente da commedia (Peter Parker è imbranato e combina diversi guai) e approdando ad una fase finale dove irrompono i duelli e la sovrabbondanza degli effetti speciali. Con l'idea, comunque, di rappresentare "soltanto" il primo capitolo di una nuova saga: successivamente sono infatti usciti "Spider-Man Far From Home" e "Spider-Man: No Way Home". Oltre ad Holland e a Robert Downey Jr come Tony Stark, nel cast troviamo anche Michael Keaton (Adrian Toomes / Avvoltoio); Jon Favreau (Happy Hogan) ; Zendaya (Michelle "MJ" Jones); Donald Glover (Aaron Davis); Tyne Daly (Ann-Marie Hoag); Marisa Tomei (May Parker).

Dove vedere “Spider-Man – Homecoming” in tv e in streaming (29 settembre 2022)

Spider-Man – Homecoming va in onda giovedì 29 settembre alle 21:30 su TV8 e in live streaming sul sito ufficiale della rete.