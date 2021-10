Star in the Star, la finale: la scaletta e gli ospiti dell’ultima puntata

Giovedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5 appuntamento con la finale di Star in the star, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi.

Star in the Star, la finale: la scaletta e gli ospiti della prima puntata

Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Sal Da Vinci e Luca Laurenti che hanno indossato rispettivamente i panni di Pino Daniele e Claudio Baglioni, saranno quattro le leggende a sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria finale: Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina.

I concorrenti, nel corso della puntata, si sfideranno in diverse manche, proporranno un medley delle canzoni che hanno contraddistinto il loro percorso a Star in the star e duetteranno con grandi nomi del panorama musicale italiano: Anna Tatangelo, Ivana Spagna, Mario Biondi e Riccardo Fogli.

A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci chiamati a valutare le performance e a decretare, insieme al pubblico in studio, chi merita di accedere alla manche successiva e chi, invece, dovrà svelare la propria identità. Nel corso della finalissima le due star rimaste in gara si sfideranno in una performance dal vivo giudicata dal pubblico in studio che eleggerà il vincitore di Star in the star.