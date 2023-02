Stasera tutto è possibile, la caduta di "Mara Venier" è clamorosa

Caduta clamorosa per "Mara Venier" a Stasera tutto è possibile. Zia Mara, o perlomeno, la sua versione di Vincenzo De Lucia è finita rovinosamente a terra dopo essere scivolata, mentre correva sui tacchi, su una torta a terra creando un bello spavento per tutti i presenti in studio e il pubblico a casa. Una caduta improvvisa, e da un certo punto di vista esilarante, che in pochissimo tempo ha iniziato a fare il giro dei social divertendo proprio tutti.

È successo tutto durante l'ultima puntata dello show condotto da Stefano De Martino, andata in onda lo scorso 20 febbraio 2023, quando il comico Vincenzo De Lucia, che tutti conoscono per le sue doti di imitatore, stava vestendo i panni di Mara Venier. A questo punto è partito uno sketch che ha visto De Lucia portare una torta a De Martino. Peccato che De Lucia non abbia fatto in tempo a tirarla in faccia al marito di Belen che gliel'ha presa dalle mani e tirata in faccia. A questo punto, per vendicarsi, Vincenzo è andato a prendere una seconda torta ma, mentre stava inseguendo sui tacchi l'ex ballerino di Amici, è scivolato sui resti di quella stessa torta che gli era stata lanciata in faccia finendo a terra con una caduta clamorosa.

Per un attimo sia Stefano De Martino che Biagio Izzo e Marco Mazzocchi hanno avuto un attimo di grande preoccupazione e poi, vedendo che De Lucia si è subito rialzato, si sono tranquillizzati e hanno continuato a condurre il programma come fosse niente.

Il comico, infatti, non si è fatto male e il programma ha deciso di mantenere la scena e non tagliarla in post-produzione.