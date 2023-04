Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, stasera in tv: storia vera e cast

In occasione della Festa della Liberazione, Rai 1 propone oggi, martedì 25 aprile 2023 dalle 21.25, il film per la televisione "Tina Anselmi - Una vita per la democrazia". Interpretata da Sarah Felberbaum, è la storia della prima donna a diventare ministra della Repubblica. Una figura di eccezionale spessore quella che rivive questa sera sul piccolo schermo.

Tina Anselmi – Una vita per la democrazia: cosa c'è da sapere sul film tv

Il film tv che Rai 1 trasmette nel Giorno della Liberazione è tratto da due libri, "La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi" di Anna Vinci e "Storia di una passione politica", firmato dalla stessa Anselmi con la Vinci. La narrazione comincia con un episodio molto significativo: nel 1944 un nutrito gruppo di studenti di Bassano viene condotto ad assistere all'impiccagione di 31 uomini tedeschi. Fra i giovani spettatori c'è la sedicenne Tina Anselmi, nata a Castelfranco Veneto il 25 marzo 1927. Dopo essersi laureata in lettere all’Università Cattolica di Milano, insegna in una scuola elementare. Entra poi in diversi Sindacati e, dal 1958 al 1964, nei giovani della Democrazia Cristiana.

Entra poi nel Comitato direttivo dell’Unione europea femminile, di cui diventa vicepresidente. Il 19 maggio 1968 viene eletta per la prima volta come deputato e, rappresentante della Democrazia Cristiana, diventa sottosegretario al lavoro nel V governo Rumor e nel IV e V governo Moro. Nel 1976 diventa Ministro del Lavoro. Si tratta di un evento eccezionale: è infatti la prima donna in Italia a diventare ministro. Nel 1981 diventa presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2.

Nel corso della sua vita Tina Anselmi è stata Presidente di molte commissioni nazionali ed il suo nome è stato in più di un'occasione preso in considerazione per la carica di Presidente della Repubblica. Dopo una lunga malattia, morì a Castelfranco Veneto il 1º novembre 2016, a 89 anni.

Il film per la televisione è diretto da Luciano Manuzzi e la sceneggiatura è firmata da Monica Zapelli, con la collaborazione di Marta Storti e Ilaria Storti. Il progetto è coprodotto da Rai Fiction e Bibi Film. A vestire i panni di Tina Anselmi è l'attrice Sarah Felberbaum. Per il resto il cast è così composto: Alessandro Tiberi (Giovanni Di Ciommo), Andrea Pennacchi (Ferruccio), Sara D'Amario (Nilde Iotti), Gaetano Aronico (Aldo Moro), Benedetta Cimatti (Francesca) ed Enrico Mutti (Benigno Zaccagnini). E con Antonio Piovanelli (Sandro Pertini).

Dove vederlo in tv e in streaming (25 aprile 2023)

Il film per la tv "Tina Anselmi – Una vita per la democrazia" va in onda oggi, martedì 25 aprile 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il film è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che in versione on demand.