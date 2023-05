"Tutti i sogni ancora in volo", stasera in tv lo show con Massimo Ranieri: anticipazioni, ospiti, scaletta

Massimo Ranieri conduce oggi, venerdì 26 maggio 2023, a partire dalle 21.30 su Rai 1, la prima delle due puntate di "Tutti i sogni ancora in volo. Per l'artista si tratta di un ritorno al varietà classico, dove si racconta a tutto tondo - tra musica e parole - avvalendosi della partecipazione di ospiti speciali.

Tutti i sogni ancora in volo: le anticipazioni

“Tutti i sogni ancora in Volo” è un titolo tutt'altro che inedito per i fan di Massimo Ranieri. Utilizzato per un libro biografico uscito nel 2021, è poi stato ripreso per un lavoro discografico e, ancora, per un fortunato spettacolo teatrale. Adesso "Tutti i sogni ancora in volo" diventa uno show televisivo che guarda apertamente al lavoro portato in palcoscenico, ma che sposa il ritmo e l'anima del varietà televisivo di una volta, dove la musica si mescolava alle parole, creando una magia in grado di arrivare al cuore dei telespettatori.

Il programma va in onda nel corso di due prime serate televisive: venerdì 26 maggio e venerdì 2 giugno 2023. A fare da spalla a Massimo Ranieri troviamo l'attrice e conduttrice Rocío Muñoz Morales. La confezione è di grande stile: troviamo l’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis; il corpo di ballo di Grazia Cundaria, anche responsabile delle coreografie; la scenografia di Gennaro Amendola, che guarda agli show degli anni '60 e '70; la regia di Duccio Forzano.

Produzione di Rai 1, in collaborazione con Ballandi, "Tutti i sogni ancora in volo" offre ai telespettatori l'opportunità di ascoltare tanti dei successi che hanno segnato la carriera di Massimo Ranieri. Il cantante, però, non si limita a esibirsi con i suoi cavalli di battaglia, ma si racconta a 360° tra pubblico e privato, prestando particolare attenzione alla sfera intima, alle piccole e grandi storie di vita: racconti di successi e celebrazioni, ma anche di inevitabili delusioni, dolori e momenti malinconici; e di sogni realizzati o ancora da coronare.

L’elenco degli ospiti

Oltre a raccontarsi, Massimo Ranieri ospita in ognuno dei due appuntamenti alcune celebrità della nostra scena musicale. Nella prima puntata, in onda venerdì 26 maggio, l'ospite d'eccezione è Gianni Morandi: i due sono stati - insieme ad Al Bano - protagonisti di uno dei momenti più celebrati dell'ultimo Festival di Sanremo. Nel corso della serata intervengono (e si esibiscono) anche Diodato, Noemi e i The Kolors.

Dove vedere Tutti i sogni ancora in volo in tv e in streaming (26 maggio 2023)

La prima puntata di "Tutti i sogni ancora in volo" va in onda oggi, venerdì 26 maggio 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.