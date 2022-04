Le prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni per la settimana che va da lunedì 25 a venerdì 30 aprile raccontano della persistente distanza tra Ornella e Raffaele, di Marina alle prese con il supporto a Chiara, di Rossella in ansia per il suo rapporto con Riccardo, ma non solo: altri e nuovi saranno gli ambiti descritti negli appuntamenti con la soap di Rai3 che, come da tradizione, allieta la serata dei suoi fan alle 20.40 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 25 al 29 aprile 2022

Scontro cruciale tra Stefano e Riccardo in cui interviene anche Ornella per gestire la delicata situazione in ospedale e quella con Rossella che scoprirà un segreto inaspettato sul fidanzato e dovrà affrontare il colpo dei pettegolezzi su un presunto flirt tra lui e Virginia.

Marina cerca in tutti i modi di aiutare Nunzio e Chiara, mentre Roberto si trova ad affrontare il pensiero di volerla ancora al suo fianco. Con Lara, però, Ferri è pronto a festeggiare la vittoria per la vendita dello storico albergo Petrone che Marina cerca in tutti i modi di evitare. Chiara si sente in colpa per la morte del padre ed è pronta a una decisione che pare definitiva.

Intanto tra Raffaele e Ornella la distanza è incolmabile: lei alle prese con gli impegni lavorativi, lui vicino ad Elvira, tra i due Viola cerca di mettere un po' di pace.

Per quanto riguarda Samuel e Speranza, si avvicina la prima notte d'amore. Ci riusciranno? No perché arrivi inaspettati scombussolano pesanetemente ogni romantico piano.