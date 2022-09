Anticipazioni Un posto al sole, che succede nelle prossime puntate? Nella settimana che va da lunedì 26 a venerdì 30 settembre 2022 la trama della soap di Rai3 si incentra sul mistero del colpevole dell'avvelenamento di Marina e Roberto, ma anche su Viola ed Eugenio e Niko ai ferri corti con la madre di Jimmy. Non mancheranno gli sviluppi sulle storie dealtri protagonisti della serie che come sempre fa compagnia al pubblico a partire dalle ore 20.55. Di seguito tutti le anticipazioni.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 26 al 30 settembre 2022

La polizia continua ad indagare sul misterioso avvelenatore di Marina e Roberto, mentre Filippo è costretto a gestire da solo la questione dei cantieri. Il comportamento di Lara porta gli inquirenti ad indagare proprio su di lei che però nega ogni responsabilità.

Ancora tensioni tra Viola ed Eugenio che, nonostante siano ancora molto innamorati, si trovano distanti dopo gli ultimi fatti. Il magistrato organizza una vacanza di coppia, ma la moglie ha una reazione inaspettata. Raffaele cerca di alleviare la loro crisi coinvolgendo Diego. Intanto continua il braccio di ferro tra Niko e Micaela sulla contesa del piccolo Jimmy.

Nunzio è indeciso su come comportarsi con Chiara e chiede una mano a Rossella, trovando il disaccordo di Riccardo. Il processo contro Chiara si avvicina e nel corso di una discussione con il fidanzato accade uno spiacevole episodio. Alla fine Nunzio fa una scelta imprevista. Alberto, intanto, desidera stare con Clara e per questo porta avanti il suo progetto di costruire una casa vacanze, ma gli abitanti di Palazzo Palladini non sono con lui. Otello, tornato a Palazzo Palladini, non è certo di volersi opporre al progetto della casa vacanza di Alberto.