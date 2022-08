Uno di famiglia, stasera in tv il film con Pietro Sermonti: trama e cast

In onda oggi, 29 agosto, in prima serata su Canale 5, “Uno di famiglia” è una commedia diretta da Alessio Maria Federici e interpretata da un cast che comprende Pietro Sermonti (nel ruolo del protagonista) e Nino Frassica. Un insegnante di dizione si ritrova suo malgrado in una famiglia della ‘ndrangheta. Ma se i suoi problemi economici sembrano risolversi, i sentimenti e la sicurezza personale traballano. Leggiamo qualcosa in più su questo film.

Uno di famiglia: trama e cast

Luca è un insegnante di dizione, buono ma spiantato. Un giorno salva la vita a Mario, un suo studente che sogna di fare l’attore. Quello che però Luca non sa è che il ragazzo è il figlio del calabrese Peppino Serranò, boss della ‘ndrangheta che opera nei dintorni di Roma. I Serranò accolgono così l’insegnante a braccia aperte, ricoprendolo di affetto e di denaro, grazie anche alle attenzioni che gli riserva la capoclan zia Angela. Risolti i problemi economici, l’uomo inizia ad avere grattacapi con la fidanzata Regina e viene coinvolto nelle indagini che la polizia sta portando avanti per incastrare i Serranò. “Uno di famiglia” è un film del 2018 diretto da Alessio Maria Federici e da lui sceneggiato insieme a Giacomo Ciarrapico e Andrea Garello.

Il personaggio di Luca, al centro dell’azione, sembra impersonare uno dei tanti uomini che nell’Italia contemporanea si destreggiano per tirare a campare. Partendo da lui, il baricentro dell’azione si sposta sulla famiglia dei Serranò e il film fa una satira sulle criminalità organizzate, sottolineando tutta la loro stupidità; e la pellicola gioca le carte della comicità basandosi soprattutto sul contrasto tra il protagonista e la famiglia nella quale si ritrova suo malgrado. Gli attori stanno bene al gioco e sembrano divertirsi. Il protagonista è interpretato da Pietro Sermonti, Moise Curià è il giovane Mario e Nino Frassica il boss Peppino. Tra le altre presenze sono da segnalare Sarah Felberbaum, Lucia Ocone e Neri Marcorè.

Dove vedere Uno di famiglia in tv e in streaming (29 agosto 2022)

Uno di famiglia va in onda stasera a partire dalle 21:20 su Canale 5 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infintiy.