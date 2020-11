A Domenica In non c'è tempo per Patty Pravo, Mara Venier: "Torna la prossima settimana"

La prima parte del programma è stata più lunga del previsto per l'omaggio a Stefano D'Orazio. L'intervista alla cantante slitta

Era prevista all'inizio della puntata di oggi, invece il doveroso omaggio a Stefano D'Orazio - il batterista dei Pooh morto venerdì sera - è stato più lungo del previsto, togliendo tempo a Patty Pravo. La cantante è entrata in studio poco dopo le 16, lasciando di stucco Mara Venier: "Non potevi tornare domenica prossima? Non te l'hanno detto?".

Ormai lì, la conduttrice ha mandato in onda alcuni contributi che avevano preparato, scambiando quattro chiacchiere con l'artista. "Abbiamo tempi stretti, con te vorrei fare un'intervista più tranquilla. Perché non torni la prossima settimana, oppure tra due?" insiste la padrona di casa. "Vediamo, devo chiedere al mio assistente - risponde Patty Pravo - Mi dispiace che non possiate vedere tutto quello che mi avevano preparato". Ospitata rinviata (a data da destinarsi?).

Patty Pravo su Stefano D'Orazio: "Non eravamo molto amici, ma è un grande dispiacere"

Prima di iniziare a ripercorrere la sua carriera con Mara Venier, Patty Pravo ha ricordato Stefano D'Orazio: "Era una brava persona. Personalmente non eravamo molto amici, ma è davvero un dispiacere che mi ha messo grande tristezza". Infine un commento sul periodo che stiamo vivendo: "Bisogna stare attenti, ma neanche cadere di testa che si va in depressione. In questo periodo ho letto tantissimo. Si deve guardare poca televisione che parlano solo del covid, io guardo i cartoni animati". Insomma, un'intervista che Patty Pravo - ma anche il pubblico - merita di recuperare il prima possibile.