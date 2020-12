X Factor 2020, chi sono i finalisti

Chi sono i finalisti di X Factor 2020? La domanda ha avuto la sua risposta alla fine della puntata del talent show di Sky trasmessa giovedì 3 dicembre che ha individuato in Casadilego, Little Pieces of Marmelade, NAIP e Blind i potenziali vincitori di questa edizione.

La finale andrà in onda giovedì 10 dicembre in totale parità per quanto riguarda i giudici, dato che ognuno di loro può contare su un membro della sua squadra come aspirante vincitore: Emma mantiene Blind, Hell Raton ha dalla sua CasaDiLego, Mika conta su N.A.I.P. mentre Manuel Agnelli porta avanti l’energia dei Little Pieces of Marmalade.

X Factor 2020, la semifinale

Nella puntata del 3 dicembre 2020 di X Factor i concorrenti si sono misurati in due manche differenti, la prima dei featuring senza ballottaggio e la seconda dal titolo My Song, durante la quale i cantanti si sono esibiti sulle note delle loro canzoni del cuore. Casadilego ha scelto Lego House di Ed Sheeran mentre Blind ha deciso di puntare sulla canzone originale Come Habla sulla base di Good Time di Ghali. Mydrama ha optato per Spigoli, pezzo di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme mentre N.A.I.P. ha puntato su Milano Circonvallazione Esterna degli Afterhours. I Little Pieces of Marmelade, infine, hanno scelto Gimme all your Love degli Alabama Shakes. A finire al ballottaggio sono stati Mydrama e Blind. Ospiti della puntata sono stati i Pinguini Tattici Nucleari.