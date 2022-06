Caldo africano verso l'apice: picchi di 40 gradi, ecco dove

L'ondata di caldo portata dall'anticiclone africano sta per toccare il suo apice: nei prossimi giorni i suoi effetti si faranno sempre più robusti, con il fine settimana che dovrebbe essere all'insegna della stabilità e dell'afa, almeno in alcune zone. L'estendersi dell'anticiclone dal Mediterraneo occidentale verso quello centrale porterà un'influenza molto incisiva sull'Italia: le temperature andranno ad aumentare su Nordovest, regioni centro-settentrionali tirreniche e Sardegna. Caldo più contenuto invece al Sud e lungo l'Adriatico, ancora alle prese con un blando flusso di correnti settentrionali in scivolamento lungo il bordo destro dell'anticiclone, che potranno innescare anche alcuni locali rovesci o temporali di calore in prossimità delle aree montuose più meridionali.

Sarà un weekend bollente, quindi, come conferma il meteorologo di 3bmeteo Manuel Mazzoleni: "Il rovente anticiclone nord africano, dopo aver determinato caldo record sull’Europa sudoccidentale, con picchi oltre i 40°C tra Spagna e Francia, dal weekend, e ancor più a inizio della prossima settimana, raggiungerà la nostra Penisola con tanto Sole e clima rovente. Tuttavia, nel fine settimana non mancheranno isolati temporali di calore diurni su Appennino meridionale, interne sicule e Ovest Alpi".

Ma in che zone i termometri toccheranno i 40 gradi? "Il gran caldo si farà sentire nel fine settimana soprattutto al Nordovest, in Sardegna e sulle interne Tirreniche con picchi entro domenica di 35/37°C” - avverte Mazzoleni - poi a inizio della prossima settimana la fiammata africana si intensificherà ulteriormente su suddette zone, andando progressivamente a interessare anche il resto della Penisola. Tra il Solstizio d’Estate, previsto quest’anno per martedì 21 giugno alle 11.13, e mercoledì le massime saranno diffusamente oltre i 35°C su gran parte dei settori interni dello Stivale con picchi anche di 39/40°C specie su Val Padana, valli e pianure interne di Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, Tavoliere e Materano. Rischio notti tropicali con clima afoso, temperature ancora prossime ai 27/29°C a fine giornata e minime che faticheranno a scendere sotto i 22/23°C".

L'ondata di caldo africano non è però destinata a durare a lungo. Dalla prossima settimana il grande caldo dovrebbe allentare la sua morsa, soprattutto sul Nord, anche a causa dell'arrivo di correnti fresche, che potrebbero dar luogo a temporali e rovesci. "Al Centro - concludono da 3bmeteo - le temperature potrebbero iniziare a scendere da domenica mentre al Sud se ne riparlerà la prossima settimana. Si tratta ad ogni modo di una tendenza, che andrà ulteriormente analizzata e confermata".