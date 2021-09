Meteo, sarà un week end di piogge e temporali: le regioni coinvolte

Sarà un week end di piogge e temporali. Come spiega 3BMeteo, nella giornata di sabato sono previsti rovesci sulle Alpi ma soprattutto sulle regioni centro-meridionali peninsulari. Le precipitazioni "saranno più probabili su Sardegna, Lazio, Campania, Calabria e nord Sicilia, in estensione al medio-basso versante tirrenico, con fenomeni che localmente potranno essere anche di forte intensità e accompagnati da grandine". Anche le temperature, in calo, dovrebbero risentire dell'afflusso delle correnti umide.

La giornata di domenica si aprirà nel segno dell'instabilità, perlomeno sul Sud peninsulare, mentre nel corso della giornata potrebbero esserci rovesci su gran parte dell'arco alpino. Anche la dorsale appenninica potrebbe essere interessata dalla precipitazioni che "potranno localmente sconfinare alle zone costiere e al nord della Sicilia, esaurendosi però in serata". Considerata la distanza temporale si tratta di una tendenza che necessita di ulteriori conferme.

Infografica in alto di 3BMeteo.