Arriva il caldo africano con temperature fino a 40 gradi, poi tornano i temporali

L’arrivo dell’anticiclone africano si sta espandendo, riportando sole sul Paese e facendo aumentare le temperature. Oggi domenica 12 giugno sarà una giornata ben soleggiata da nord a sud con pochissime nuvole. Sempre oggi si faranno sentire venti come il Maestrale, in particolare al sud con raffiche di 60 km all’ora. Le temperature massime aumentano. Domani tanto sole con qualche rovescio sui rilievi del nord. Vediamo nel dettagli le previsioni meteo per la settimana che va dal 13 giugno al 19 giugno 2022, con anche un’anticipazione dei successivi sette giorni.

Previsioni meteo dal 13 al 19 giugno 2022

Sarà ancora un clima molto caldo quello in arrivo nei prossimi giorni e settimane perché è in arrivo l’anticiclone africano, con giornate soleggiate e temperature che, dopo il 17 giugno, potrà raggiungere anche i 40 gradi centigradi in alcune zone del Paese. Lo conferma il meteorologo di 3Bmeteo Edoardo Ferrara che tuttavia aggiunge: “Non mancheranno però anche locali quanto improvvisi temporali di calore tra le ore pomeridiane e serali, lunedì al Nord, da martedì soprattutto sull’Appennino, specie centrale, nonché occasionalmente sulle aree interne di Toscana, Lazio e sull’Umbria”. Fatto sta che, già nelle prossime ore, il caldo si farà sentire già al nord con il termometro che raggiungerà i picchi di 33 gradi, in particolare sul versante tirrenico, qualcosa in meno invece sul lato adriatico. Sarà dunque un vero assaggio d’estate, anche perché, al caldo si accompagnerà l’afa, specie in Pianura Padana e in generale lungo i settori costieri e nelle grandi aree urbane, qui soprattutto nelle ore serali.

Come detto, ci sarà un cambio di passo intorno al 17 giugno. “Una intensa fiammata africana raggiungerà pure l’Italia da venerdì prossimo.” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “In questa fase il caldo sarà in netta intensificazione, dapprima al Nord e lungo il versante tirrenico, ma successivamente anche sul resto d’Italia. Nel prossimo weekend non si esclude possano essere registrati picchi locali anche di 38-40°C sulle zone interne; meno caldo ma afa alle stelle lungo le coste”.

Previsioni meteo dal dal 20 giugno 2022

Nella settimana successiva però, cioè dal 20 al 26 il caldo potrebbe venire spazzato via o comunque “smorzato da rovesci e temporali anche violenti, in particolare al Centronord. Primi intensi temporali tuttavia potrebbero interessare già parte del Nord entro la fine di domenica. Si tratta ad ogni modo di una tendenza e certamente non di una previsione definitiva, che andrà ulteriormente analizzata e confermata” concludono da 3bmeteo.