Accoltellamento al centro commerciale: "Sei morti"

Panico oggi, 13 aprile, in un centro commerciale a Sydney. Si tratta del Westfield Bondi Junction, che si trova nella parte orientale della città. L'allerta è scattata quando alle forze dell'ordine è arrivata la segnalazione di persone accoltellate, sono poi stati avvertiti dei colpi di arma da fuoco. La polizia ha confermato che ci sono sei vittime, tra cui l'aggressore. Diverse persone sono rimaste ferite, sono state soccorse e portate in ospedale. Tra loro anche un neonato.

La premier del New South Wales (Nsw), Penny Sharpe, si è detta sotto choc per l'accaduto: "I miei pensieri e quelli del governo del Nsw sono in questo momento con le vittime, le loro famiglie e i soccorritori, così come con coloro che potrebbero aver assistito a questi eventi orribili".

L'Sos è stato lanciato intorno alle 16 ora locale, quando il centro commerciale era molto affollato. La polizia ha fatto irruzione all'interno dell'edificio, che è stato evacuato. A uccidere l'aggressore è stata una poliziotta, che gli ha sparato dopo che l'uomo aveva puntato il coltello contro di lei, ha spiegato il vice commissario di polizia Anthony Cooke nel corso di una conferenza stampa.

Attacco al centro commerciale, l'aggressore ripreso dalle telecamere

Immagini che girano sui social mostrano l'aggressore vestito in pantaloncini e maglietta sportiva muoversi all'interno dell'edificio impugnando un lungo coltello. Un altro video mostra un uomo cercare di bloccarlo mentre si trova sulle scale mobili, gente che scappa da lui e feriti a terra in un bagno di sangue.

La polizia non esclude che l'aggressione al centro commerciale di Sydney sia un'azione terroristica: "Non escludiamo nulla. Al momento non siamo a conoscenza di un movente o di una ideologia dietro l'attacco".