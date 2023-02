La Cina avrebbe venduto materiale militare alla Russia

La Cina starebbe fornendo alla Russia tecnologie fondamentali per proseguire la propria guerra in Ucraina. Una nuova inchiesta giornalistica, questa volta del Wall Street Journal, conferma le tesi e illazioni dei mesi precedenti, che raccontavano come il gigante asiatico sostenesse il paese guidato da Vladimir Putin nella sua invasione in Ucraina. Equipaggiamento, tecnologie all'avanguardia e parti di aerei caccia: sono questi gli strumenti che Mosca importa da Pechino, aggirando così le sanzioni internazionali.

La testata statunitense ha avuto accesso ai registri doganali di Mosca tramite l’organizzazione no profit statunitense C4ADS. Dai documenti emerge che la Russia ha cominciato a importare dalla Cina oltre 84mila prodotti "dual use", cioè utilizzabili sia per scopi commerciali che militari, con tanto di date, mittenti, destinatari, acquirenti, indirizzi e descrizioni di prodotti. Il Cremlino si sarebbe rivolta alle aziende cinesi fin dallo scorso anno, dopo l'invasione dell'Ucraina.

Per far arrivare nel paese i prodotti come i semiconduttori, essenziali per la costruzione di arsenale militare, Mosca si avvale di triangolazione che coinvolge Paesi come Emirati Arabi Uniti, Turchia e Uzbekistan: attraverso questa rotta, la Russia importa dalla Repubblica popolare apparecchiature di navigazione per elicotteri militari, radar, antenne telescopiche per il disturbo delle comunicazioni e altre tecnologie utili all’esercito di Mosca.

Un sistema che sembra essere collaudato. Per esempio, la società cinese Poly Technologies, sotto il controllo statale e operante nel settore della difesa, ha spedito il 31 agosto del 2022 apparecchiature di navigazione alla russa Rosoboronexport per elicotteri da trasporto militare M-17.

E all'inizio dello stesso mese la società elettronica cinese Fujian Nanan Baofeng Electronic Co. ha fornito, ancora a Rosoboronexport, tramite una società statale uzbeka, un'antenna telescopica per velivoli militari, che viene utilizzata per il disturbo delle comunicazioni.

Il 24 ottobre, invece, è stata l'azienda aeronautica statale cinese Avic International Holding Corp. a inviare a Ao Kret, una sussidiaria del gigante governativo russo Rostec, pezzi per un valore di 1,2 milioni di dollari per i caccia a reazione Su-35.

Il tema del sostegno cinese a Mosca sarebbe stato al centro dell'incontro tra il Segretario di Stato americano Anthony Blinken e i vertici di Pechino questo fine settimana se la vicenda del pallone-spia non avesse fatto saltare il viaggio del capo del Dipartimento di Stato Usa in Cina.