La compagnia aerea che pesa i passeggeri per risparmiare sul carburante

Cercare di ottimizzare le spese, senza che questi tagli vadano a impattare sul servizio. Una strategia funzionale per ogni azienda, in particolare per le compagnie aeree che, dopo le gravi perdite accumulate durante la pandemia, adesso affrontano una ripresa non del tutto in discesa. Ma come risparmiare? La Air New Zealand, compagnia di bandiera neozelandese, ha iniziato a pesare i passeggeri che si imbarcano su tutti i voli internazionali. Il motivo? L'iniziativa, a dir poco particolare, ha un obiettivo ben preciso: conoscere il peso medio dei passeggeri consentirà alla compagnia di risparmiare sul carburante. Ovviamente, non sarà obbligatorio pesarsi e comunque il verdetto della bilancia verrà registrato in modo anonimo in un database e non sarà visibile al personale della compagnia aerea o agli altri passeggeri, come riferito dalla stessa Air New Zealand.

Non è la prima volta che la compagnia adotta una misura simile, visto che già nel 2021 pesava i passeggeri che dovevano imbarcarsi sui voli domestici. "Ora che i viaggi internazionali sono di nuovo in funzione, è il momento di iniziare a pesare i passeggeri", ha dichiarato la Air New Zealand in un comunicato stampa, precisando che la bilancia ai gate di alcuni voli in partenza da Aucklad è operativa dal 29 maggio al 2 luglio. Il portavoce della compagnia aerea, Alastair James, ha spiegato che conoscere il peso di tutto ciò che si trova sugli aerei, compresi i passeggeri, è un "requisito normativo". "Sappiamo che salire sulla bilancia può essere scoraggiante - ha ammesso - Ma vogliamo rassicurare i nostri clienti che non c'è nessun display che rende i dati visibili", ha detto James. "Con la vostra attenzione, ci aiuterete a volare in modo sicuro ed efficiente ogni volta", ha concluso il portavoce.