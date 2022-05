La Russia lancia le alternative a Coca Cola, Fanta e Sprite

Dopo le Uncle Vanya e Idea (le alternative a McDonald's e Ikea), la Russia è pronta a lanciare dei nuovi brand made in Mosca, in sostituzione di quelli stranieri fuggiti dal Paese dopo l'inizio dell'invasione in Ucraina. Le varianti stavolta riguardano le note bibite Coca Cola, Fanta e Sprite: al posto di queste i cittadini russi potranno bere le versioni autarchiche dei drink, ormai scomparsi dagli scaffali dei supermercati.

Uno dei più grandi produttori di bevande di tutta la Russia, Ochakovo, ha annunciato il lancio di CoolCola, Fancy e Street. La prima, assicura l'azienda "ha il classico sapore della cola", anche se la scelta cromatica della confezione ricorda di più la Pepsi per l'utilizzo del blu e del rosso. Più simili alle loro controparti americane la Fancy, bevanda al gusto di arancia come la Fanta, e la Street, soft drink all'aroma di limone con la bottiglia verde.

L'azienda russa ha scelto per questi prodotti dei nuovi inglesi che possano ricordare le bevande occidentali, ma non è detto che le nuove bevande conquistino il cuore dei consumatori russi: altre due società hanno già provato in aprile e maggio a lanciare rispettivamente Grink Cola e Komi Cola, ma senza grande successo. Ochakovo produce da tempo bevande leggere tradizionali russe come il kvass e la medovukha. La Coca Cola ha sospeso le sue attività in Russia a marzo e le poche bottiglie rimaste in circolazione vengono vendute con un aumento del prezzo fino al 200%.