Così i cyber-attacchi hanno contribuito all’offensiva di Hamas

Un’ora prima che i primi razzi venissero sparati da Hamas, Israele era già sotto attacco. AnonGhost, un gruppo di hacker pro-palestinese aveva fatto comparire sugli schermi dei telefoni di migliaia di israeliani un allarme. Quello di un imminente attacco nucleare. Il gruppo era riuscito a bucare "Red Alert", l’app governativa per smartphone che invia una notifica ogni volta che un razzo viene lanciato contro Israele. Un vero e proprio schiaffo per una nazione considerata una delle più grandi potenze informatiche mondiali. E non è stato il solo.

A poche ore dall’attacco il maggiore sito governativo israeliano era praticamente irraggiungibile. Un attacco rivendicato dal gruppo di hacker pro-russo Killnet. “Il governo di Israele è responsabile per questo spargimento di sangue. Nel 2022 hai supportato il regime terrorista ucraino. Hai tradito la Russia. Oggi Killnet informa ufficialmente. Tutti i siti governativi di Israele saranno sotto attacco”. Questo il messaggio comparso sul gruppo Telegram “We Are Killnet”.

Un attacco portato avanti tramite Ddos, acronimo che sta per "Distributed Denial-of-Service". Una tecnica che rende non disponibile un sito web o una risorsa di rete sovraccaricandola di richieste.

Lo stesso tipo di attacco è stato utilizzato contro altri siti di pubblico dominio, come il quotidiano Jerusalem Post, praticamente irraggiungibile nella giornata di domenica 8 ottobre, mentre Hamas attaccava Israele.

The Jerusalem Post has been targeted by multiple cyberattacks this morning causing our site to crash.



We'll be back soon and will continue to be the top source of information on Operation Swords of Iron and the murderous attacks by Hamas. pic.twitter.com/6S2GOl6Wma