Rapisce bimba di 5 anni nel negozio, la strangola e le dà fuoco: giustiziato con iniezione letale

In Texas è stato giustiziato David Santiago Renteria, un uomo condannato a morte per l'omicidio, avvenuto due decenni fa, di una bambina di cinque anni che aveva rapito in un grande magazzino. Quella in Texas è stata la seconda esecuzione nel giro di poche ore negli Stati Uniti, dopo che anche l'Alabama aveva giustiziato pochi minuti prima un condannato per omicidio del 1993.

L'ultima volta che due prigionieri erano stati giustiziati in un giorno fu esattamente un anno fa, il 16 novembre 2022. Renteria è stato dichiarato morto alle 19:11 ora locale dopo aver ricevuto un'iniezione letale nella prigione di Huntsville, vicino a Houston, secondo quanto dichiarato dal dipartimento di giustizia penale del Texas.

"Mi dispiace per tutti gli errori che ho commesso"

Le sue ultime parole, a cui hanno assistito la sua famiglia e quella della vittima (da stanze diverse), sono state: "Mi dispiace per tutti gli errori che ho commesso. E a coloro che hanno invocato la mia morte e che stanno per assassinarmi, li perdono". All'esecuzione hanno assistito anche una vittima di Renteria di un diverso incidente criminale e sua madre. Renteria era stato precedentemente giudicato colpevole e condannato a 20 anni di carcere per atti osceni con un bambino a El Paso.

L'omicidio di Alexandra Flores risale al 18 novembre 2001

Il 18 novembre 2001, Renteria ha approfittato di un momento di distrazione dei genitori di Alexandra Flores, di cinque anni, per rapirla da un grande magazzino Walmart nella città di confine di El Paso. Le telecamere di sicurezza mostrano l'uomo mentre preleva la bambina dal negozio dove la famiglia stava facendo acquisti natalizi, in una tranquilla domenica pomeriggio. Il corpo della bambina venne trovato il mattino seguente, nudo e bruciato, in un vicolo a circa 25 chilometri dal luogo del rapimento. L' autopsia rivelò che Alexandra era stata strangolata. Gli investigatori hanno poi accertato che non c'erano segni di violenza sessuale. Viene ricordato come uno dei crimini più atroci commessi a El Paso. L'impronta di un palmo su un sacchetto di plastica trovato sopra la testa di Alexandra apparteneva a Renteria, la condanna a morte risale al 2003. Poi varie revisioni del processo l'anno, negli anni, confermata. Decine di ricorsi erano stati presentati da Renteria e dai suoi avvocati dopo la sentenza del 2008.

Respinto l'ultimo ricorso

"Sono sempre stato un sostenitore della pena di morte e, dal punto di vista delle forze dell'ordine, penso che alcune persone siano troppo pericolose per far parte della nostra società e questo è certamente un individuo per cui ritengo che la pena di morte sia assolutamente appropriata", ha detto lo sceriffo della contea di El Paso Richard Wiles.

Meno di tre ore prima dell'iniezione letale, i legali di Renteria hanno chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di fermare la sua esecuzione perché le scorte statali di pentobarbital, il farmaco che gli sarebbe stato iniettato per l'esecuzione, si erano deteriorate. Sostenevano che potesse contenere sostanze contaminanti che gli avrebbero causato "terrore" e "forte dolore". Richiesta respinta, è stato giustiziato. Alle 19:00 di ieri a Renteria è stata iniettata una dose letale di pentobarbital, è morto 11 minuti dopo. aveva 54 anni.

La pena di morte negli Usa

Gli Stati Uniti d'America sono attualmente uno dei 55 Stati del mondo, in cui è prevista l'applicazione della pena capitale. A partire dal 2004 il sostegno dell'opinione pubblica alla pena di morte è diminuito in maniera netta (dall'80% al 60%, secondo vari sondaggi); è diminuito conseguentemente anche il numero di esecuzioni e di condanne, e il numero di reati punibili con la pena capitale è stato limitato dal Congresso ai crimini più gravi. Nel 2022 ci sono state 18 esecuzioni negli Usa (erano state 11 l'anno prima). Renteria è l'ottava persona giustiziata in Texas quest'anno.

