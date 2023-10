Ai padri che uccidono le madri niente più potestà sui figli

Niente più contorte e lunghe procedure attraverso i tribunali: le persone che hanno ucciso il proprio partner perderanno automaticamente i diritti genitoriali sui figli, la cosiddetta potestà. Lo ha annunciato il governo britannico.

La misura è stata ribattezzata "legge Jade Ward", dal nome della giovane donna uccisa nel 2021 dal marito. L'uomo, Russell Marsh, la pugnalò e strangolò in casa, mentre i quattro figli dormivano. Oggi, Mash è in carcere, ma in base alle norme del Regno Unito può continuare a esercitare la sua patria potestà sui figli, decidendo, per esempio, quali cure seguire e impedendogli di viaggiare all'estero. Cosa che sta facendo. Una situazione "scioccante", l'ha definita Paul Ward, il padre di Jade: "Comanda da dietro le sbarre, ma i ragazzi non vogliono avere contatti con lui. Non vogliono assolutamente avere contatti con lui".

La petizione lanciata da un amico della famiglia Ward per togliere i diritti genitoriali a Marsh ha raccolto oltre 130mila firme e ha spinto la politica a interrogarsi sulle norme in materia. La risposta è arrivata nell'ambito della proposta di legge sulle vittime e sui detenuti, presentata dal segretario alla Giustizia Alex Chalk: "Il caso di Jade Ward e la commovente campagna della sua famiglia hanno messo in luce un'ingiustizia nel nostro sistema, un'ingiustizia che ci siamo impegnati a correggere", ha detto Chalk.

