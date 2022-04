Le figlie di Putin nella black list: chi sono e cosa fanno

Anche le due figlie del presidente russo Vladimir Putin sono state colpite dalle sanzioni per la guerra in Ucraina. Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che le due figlie di Putin saranno escluse dal sistema finanziario statunitense insieme ad altri parenti e alti funzionari russi. "Questi individui si sono arricchiti a spese del popolo russo" si legge nella nota della Casda Bianca -. Alcuni di loro sono responsabili di fornire il supporto necessario per sostenere la guerra di Putin contro l'Ucraina. Questa azione li esclude dal sistema finanziario statunitense e congela tutti i beni che detengono negli Stati Uniti". La Casa Bianca non ha fatto nomi, ma un funzionario del Cremlino ha confermato che le destinatarie delle sanzioni erano anche le due figlie di Putin, Katerina Tikhonovna e Maria Vorontsova. Potrebbe però anche esserci un'altra figlia, su cui ci sono poche informazioni.

Chi sono le figlie di Putin

Katerina Tikhonovna e Maria Vorontsova sono le figlie di Putin e della sua ex moglie, Ludmila Putina. Raramente il presidente russo ne ha parlato in pubblico ed esistono poche informazioni sulle loro vite. Maria è nata a Leningrado nel 1985 e Katerina è nata in Germania nel 1986, quando la famiglia viveva lì durante l'incarico al KGB di Putin. Entrambe le ragazze prendono il nome dalle loro nonne. Il soprannome di Maria è Masha e il soprannome di Katerina è Katya. Quando tutta la famiglia si trasferì a Mosca nel 1996, le ragazze frequentarono una scuola di lingua tedesca. Secondo quanto riferito, i bambini sono stati rimossi dalla scuola quando Putin è diventato presidente, continuando gli studi grazie a degli insegnanti casalinghi. Successivamente, Maria ha studiato biologia e ha frequentato la facoltà di medicina a Mosca, mentre Katerina si è laureata in studi asiatici. Entrambe le ragazze hanno frequentato l'università sotto falsa identità. Maria, oggi 36enne, è una ricercatrice medica e vive a Mosca con il marito olandese, Jorrit Faassen. Secondo quanto riferito, Maria e Faassen hanno un figlio, come detto dallo stesso Putin al regista Oliver Stone nel 2017 in cui si definiva un nonno.

Non è chiaro quali proprietà abbiano le due figlie al di fuori della Russia. Tikhonova ha sposato il miliardario Kirill Shamalov, figlio di un amico del presidente, in un'unione dal valore economico di circa 2 miliardi di dollari, secondo quanto riportato da Reuters nel 2015. Le loro proprietà includevano un appartamento vista mare da 3,7 milioni di dollari a Biarritz, in Francia. Dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina, degli gli attivisti hanno fatto irruzione nella villa - registrata a nome di Shamalov - per ospitare lì i rifugiati ucraini. I due si sono poi separati nel 2018. Vorontsova è invece comproprietaria della società di investimento sanitaria privata russa chiamata "Nomenko". Ha lasciato la sua casa nei Paesi Bassi nel 2014 dopo l'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines, in cui persero la vita dei cittadini e su cui sono forti i sospetti di un coinvolgimento russo.

Il mistero sugli altri figli di Putin

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da alcuni media negli anni Putin avrebbe avuto altre relazioni, tra cui una con l'ex campionessa olimpica di ginnastica ed ex deputata Alina Kabaieva, 38 anni, che avrebbe partorito altri figli, ma gli interessati hanno sempre negato. Si pensa anche che l'influencer 18enne Luiza Rozova, invece, sarebbe nata dalla relazione con Svetlana Krivonogikh, 45 anni, ex donna delle pulizie ora tra le persone più ricche della Russia. Nel 2015, il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha smentito le voci secondo cui Putin avrebbe avuto un altro figlio con Alina Kabayeva, la sua amante dichiarata, secondo Forbes Russia. Com'è noto, Putin non parla pubblicamente della sua famiglia. Soltante le due figlie, Katerina Tikhonovna e Maria Vorontsova, sonos state riconosciute, ma non si sa ufficialmente se il presidente russo abbia altri figli.

