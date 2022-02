Russia e Ucraina a un passo dalla guerra

Il Regno Unito: "Prove che Mosca stia preparando la più grande guerra dal 1945"

Joe Biden convocherà oggi una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale sulla crisi ucraina. Lo rende noto la Casa Bianca, riferendo che il presidente e il suo team per la sicurezza nazionale, da cui è regolarmente aggiornato, ribadiscono che "la Russia potrebbe lanciare un attacco contro l'ucraina in qualsiasi momento".

Le prove suggeriscono che la Russia sta pianificando "la più grande guerra in Europa dal 1945" ha detto il primo ministro britannico, Boris Johnson, in un'intervista alla Bbc ai margini della conferenza sulla sicurezza a Monaco. In un certo senso, "il piano è già iniziato", ha aggiunto il premier secondo il quale le truppe russe non stavano solo progettando di entrare in Ucraina da est, attraverso il Donbass, ma dalla Bielorussia e dall'area circostante a Kiev.

Intanto è stata ancora una notte complicata lungo la cosiddetta linea di contatto nel Donbass dove le parti continuano ad accusarsi reciprocamente di violenze. Secondo l'agenzia russa Tass, le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare le posizioni della repubblica filorussa di Lugansk e hanno distrutto cinque edifici residenziali; sono stati bombardati anche tre insediamenti nella Repubblica popolare di Donetsk. Anche Kiev, attraverso il quartier generale dell'esercito, non risparmia le accuse e sostiene che "il nemico ha usato armi proibite dagli accordi di Minsk per 116 volte e che, in 24 ore, le forze separatiste hanno violato il cessate il fuoco 136 volte in 24 ore". Secondo Kiev, due soldati ucraini sono stati uccisi, quattro sono rimasti feriti e un altro ha riportato ferite da combattimento. E intanto prosegue l'esodo dei rifugiati del Donbass verso le limitrofi regioni russe.