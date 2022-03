Giulia Schiff, l'ex pilota dell'Aeronautica è in Ucraina per respingere l'invasione russa

"Non vedo da parte dell’Europa la reazione che meriterebbe lo scempio che sta subendo l’Ucraina da parte di Putin. Non ci sono giustificazioni per non reagire", aveva scritto su Facebook Giulia Schiff, ex pilota dell'aeronautica militare, il 25 febbraio scorso all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. La giovane pilota veneziana, 23 anni lo scorso 2 gennaio, è partita in segreto per l’Ucraina per combattere come volontaria e adesso fa parte delle Forze Speciali della Legione Internazionale, creata dal presidente Volodymyr Zelensky per supportare l’esercito ucraino contro l’invasione russa avvenuto lo scorso 24 febbraio.

A quasi un mese dall’esplosione delle ostilità, la 23enne ha fatto sapere a Roberta Rei, l’inviata delle "Iene" - il programma di Italia 1 - di essere al fronte. La pilota veneziana ha inviato alla giornalista una serie di video e reportage che verranno trasmessi dal programma Mediaset a partire dalla puntata di oggi 23 marzo. Secondo quanto rivelato a Rei, Schiff non avrebbe intenzione di rientrare in Italia fino al termine del conflitto, impegnandosi con i compagni per tentare di respingere l’avanzata russa.

Originaria di Mira, comune in provincia di Venezia, Giulia Schiff è l’unica donna presente nelle Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina. La giovane non ha rinunciato al sogno di poter aiutare il prossimo, decidendo di partire per unirsi ai soldati giunti da tutto il mondo nelle terre del conflitto.

Schiff è un’ex pilota dell’areonautica militare, dalla quale è stata espulsa dopo una vicenda giudiziaria partita da una sua denuncia per mobbing e violenze, che avrebbe subito durante il suo ‘battesimo del volo‘ dopo il percorso di formazione all’Accademia aeronautica di Pozzuoli (Napoli). Nonostante sia stata espulsa dall'Aeronautica Militare, dopo una lunga battaglia legale arrivata a conclusione pochi mesi fa quando il Consiglio di Stato respinse il suo ricorso mettendo fine alla sua carriera di pilota, la 23enne non si è mai arresa.