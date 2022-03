Gli sposi-soldato che dicono "Sì" in tuta mimetica

La tuta mimetica invece dell'abito bianco. L'elmetto tolto solo per alcuni minuti, per mostrare al suo sposo i fiori in testa e il velo. Così, presso un check point vicino a Kiev, Lesia Ivashchenko ha sposato Valerii Fylymonov. Entrambi fanno parte delle forze territoriali ucraine da quando la Russia ha lanciato la sua aggressione militare e si sono sposati circondati da altri combattenti alla presenza del sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Durante la cerimonia, un soldato con passamontagna ha tenuto l'elmetto sopra il velo di Laesia, per proteggerla. Mentre lei, per il tempo della funzione, ha abbassato le armi per tenere in mano un bouquet di rose bianche e rosa. C'è stato anche il tempo per un brindisi e un sorriso, prima di tornare a combattere.

"Oggi - si legge sul profilo Twitter del sindaco di Kiev - ho salutato i soldati di uno dei battaglioni della capitale a difesa della capitale Lesya e Valeria. Vivono da molto tempo in un matrimonio civile e ora hanno deciso di sposarsi. La cerimonia si è svolta vicino a uno dei posti di blocco. La vita va avanti! E proteggeremo la vita di Kiev, Kyivites, il nostro Stato!"