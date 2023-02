Treno "tossico" deragliato: morti 45mila pesci

L'incidente ferroviario avvenuto lo scorso 3 febbraio nei pressi della cittadina di East Palestine, in Ohio (Stati Uniti), sta provocando un vero e proprio disastro ambientale. Secondo quanto riferito dal dipartimento per le Risorse naturali dello Stato, sono quasi 45mila i pesci trovati morti a causa delle sostanze tossiche che si sono propagate in tutta la zona dopo il deragliamento del convoglio, che trasportava composti chimici come il cloruro di vinile, molto pericolosi per la salute. Secondo le autorità nessuno dei pesci apparteneva a una specie protetta o a rischio di estinzione.

Intanto cresce la preoccupazione tra la popolazione di East Palestine, la cittadina vicino alla quale è avvenuto l'incidente ferroviario, mentre proseguono le operazioni di pulizia da parte della compagnia proprietaria del convoglio, la Norfolk Southern. La prolungata combustione delle sostanze tossiche trasportate dal treno ha provocato anche una serie di malesseri tra i residenti della zona. Intanto, secondo quanto si legge nel rapporto pubblicato dal Comitato nazionale per la sicurezza dei trasporti, che sta indagando sulla dinamica dell'incidente, il personale del convoglio avrebbe tentato di frenare poco prima dell'incidente, dopo aver rilevato il surriscaldamento di uno dei cuscinetti di ruota. Il dispositivo ha iniziato a surriscaldarsi "diversi chilometri prima" del luogo del deragliamento.

Nella giornata di ieri Donald Trump si è recato in visita nella città e ha portato con sé camion carichi di bottiglie d'acqua per la popolazione. L'amministrazione Biden e il ministro dei Trasporti Pete Buttigieg sono invece stati accusati dai repubblicani di aver abbandonato i 4.700 residenti. Buttigieg, che oggi è andato sui luoghi del disastro, ha chiesto al Congresso di varare misure più rigide per i treni che trasportano materiali pericolosi e reintrodurre quelle dell'amministrazione Obama, eliminate da Trump, che prevedevano freni più reattivi sui treni con merci con materiali altamente infiammabili.