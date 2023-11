Le prime immagini dei 41 lavoratori intrappolati da nove giorni dentro il tunnel "sommerso" dalla frana

Ci sono le prime immagini dei 41 lavoratori intrappolati da ormai nove giorni in un tunnel nello stato indiano di Uttarakhand, nel distretto di Uttarkashi, a causa di una frana improvvisa. Una telecamera endoscopica è riuscita a raggiungerli: è stata "calata" ieri nel tunnel con un tubo. I soccorritori sono al lavoro senza sosta per portare in salvo tutti gli uomini. Intanto, grazie al tubo in cui c'era la telecamera, sono riusciti a fornire agli intrappolati il primo pasto caldo dopo giorni: riso e lenticchie. Fino a quel momento erano sopravvissuti grazie a molti snack inviati attraverso un tubo più stretto inserito sin dai primi giorni nel terreno, da cui sono stati passati anche ossigeno, cibo e acqua.

L'incidente risale al 12 novembre nel distretto di Uttarkashi, nello stato settentrionale. Subito dopo è stato stabilito il contatto con gli uomini intrappolati e da allora vengono loro forniti ossigeno, cibo e acqua. In un video rilasciato alla stampa, si possono vedere i soccorritori che guardano il filmato sullo schermo di un computer fuori dal tunnel. Un funzionario chiede agli uomini di presentarsi davanti alla telecamera: si possono vedere i lavoratori mentre rispondono alle istruzioni. I soccorritori utilizzano radio ricetrasmittenti per comunicare con gli uomini: un video mostra uno di loro che tiene in mano un walkie-talkie.

Agli uomini è stato detto che il tubo sarà presto pulito e dopodiché verrà loro inviata altra acqua. Il piano è quello di scavare un buco sufficientemente largo e creare un percorso di tubi attraverso il quale i lavoratori possano "strisciare" fuori dal tunnel, spiega oggi la Bbc. Si sta, contestualmente, tentando di scavare altri due tunnel a lato del tunnel principale come ulteriori vie di fuga. Questione di giorni, o almeno è quel che si spera.

