In India record mondiale di contagi, l'Sos dagli ospedali di Nuova Delhi: "Sta per finire l'ossigeno"

In India la pandemia è sempre più fuori controllo. Nel giorno in cui nel Paese è stato registrato un record mondiale di contagi - 332mila - è stata segnalata una grave carenza di ossigeno negli ospedali di Nuova Delhi. Venticinque pazienti in gravi condizioni sono morti nelle ultime 24 ore all'ospedale Sir Ganga Ram di Delhi che, in mattinata, ha lanciato un appello dichiarando di avere una scorta di ossigeno appena sufficiente per due ore e con 60 pazienti a rischio di vita. L'ossigeno è stato rifornito ma il direttore dell'ospedale ha raccontato che è stata effettuata la ventilazione manuale per garantire la sopravvivenza dei pazienti.

La situazione sarebbe critica anche in altre strutture sanitarie. Giovedì il vice ministro capo di Delhi, Manish Sisodia, ha scritto al ministro della salute per avvertirlo che le scorte in sei ospedali privati ??erano completamente esaurite. Sisodia ha accusato la polizia e gli alti funzionari dell'Uttar Pradesh e dell'Haryana di aver bloccato le petroliere che trasportavano ossigeno e di aver ritardato così i rifornimenti.

Il primo ministro Narendra Modi ha indetto diverse riunioni per esaminare la difficile situazione mentre la Corte Suprema indiana ha definito la crisi della sanità pubblica un'emergenza nazionale e ha ordinato al governo di preparare un piano.

I forni crematori in molte città dell'India tra cui Nuova Delhi, lavorano 24 ore su 24 per far fronte al crescente numero di morti per Covid-19. Le famiglie disperate aspettano ore per poter cremare i loro parenti defunti.

L'India ha registrato un aumento record dei nuovi casi di coronavirus, un'impennata allarmante che secondo molti potrebbe essere stata causata da una variante "doppia mutante" molto contagiosa. Secondo i dati del Ministero della salute indiano si sono superati i 330.000 contagi in 24 ore, numero mai raggiunto in un giorno da un paese dall'inizio della pandemia.

La maggior parte delle nuove infezioni riguarda lo Stato del Maharashtra dove è stata individuata la cosiddetta variante indiana, identificata come B.1.617, che presenta due mutazioni (E484Q e L425R). Scoperta per la prima volta a ottobre, la B.1.617 è studiata anche nel Regno Unito, dove risulta presenta in circa l'uno per cento dei campioni sequenziati.

Ma al di là del ruolo delle varianti il sospetto più fondato è che le misure restrittive non siano state adeguate. Nel Paese sono infatti permesse tutte le attività pur con la raccomandazione per le persone fragili e gli over 65 di rimanere a casa.

