Ha un infarto, è solo in casa: la sua Tesla lo porta in ospedale e gli salva la vita

La sua storia sta facendo il giro del mondo. Una Tesla model Y equipaggiata con l'ultima versione 12 del software "full self-driving" (fsd) ha dimostrato il suo potenziale salvavita trasportando autonomamente un uomo in ospedale dopo un infarto. È la storia di Max Paul Franklin, un produttore televisivo americano che, nella notte tra l'1 e il 2 aprile, si è sentito male mentre si trovava solo in casa in Virginia, negli Stati Uniti. L'uomo ha avuto un principio di infarto, con un livello sballato di glucosio nel sangue a causa del mancato funzionamento della pompa dell'insulina, il dispositivo usato nella terapia del diabete che consente l'infusione continua di insulina, 24 ore su 24, nel tessuto sottocutaneo, favorendo il raggiungimento del miglior controllo glicemico possibile.

Senza perdersi d'animo, Max è riuscito a salire sulla sua model Y e ad impostare l'autopilot (la guida autonoma della Tesla) con destinazione pronto soccorso dell'ospedale. Max Paul Franklin ha postato le foto della vicenda su X, raccontando l'accaduto. Il suo post è stato subito condiviso da Elon Musk, felice che finalmente il pilota automatico Tesla abbia fatto notizia non per un incidente stradale o una denuncia, ma per una storia a lieto fine. Franklin ha elogiato Musk per il suo "impegno verso l'eccellenza e l'innovazione".

My Crazy True Story



On April 1st, Tesla unlocked Full Self-Driving capability for all Tesla vehicles in America. In a moment of dire need, at 2:00 am the following morning, I found myself grappling with severe dehydration and a blood glucose level of 670 due to a malfunction in… pic.twitter.com/KyePbLiejI — MAXPAUL FRANKLIN (@MAXPAULFRANKLIN) April 10, 2024

In un post intitolato "La mia pazza storia vera", l'uomo ha scritto: "Il 1° aprile, Tesla ha sbloccato la piena capacità di guida autonoma per tutti i veicoli in America. In un momento di disperato bisogno, alle 2:00 del mattino seguente, mi sono ritrovato alle prese con una grave disidratazione e un livello di glucosio nel sangue a 670, a causa di un malfunzionamento della mia pompa per insulina. Non avendo tempo da perdere, mi sono rivolto alla mia model Y per ricevere assistenza".

Franklin ha spiegato che la sua Tesla ha percorso 13 miglia, da casa sua in Virginia fino all'ospedale. L'auto si è persino "offerta" di parcheggiare in modo che l'uomo potesse ricevere cure mediche immediate. Il viaggio e le capacità di guida completamente autonoma di Tesla sono stati "rapidi ed efficienti", secondo l'uomo, che ora sta bene.