Cosa significa che Israele conosceva da un anno il piano di Hamas

Dirigenti israeliani ottennero il piano di battaglia di Hamas per l'attacco del 7 ottobre più di un anno prima che accadesse. Lo scoop è del New York Times, sulla base di documenti, e-mail e interviste: dirigenti dell'esercito e dei servizi segreti liquidarono il piano come ambizioso, ritenendo che fosse troppo difficile da realizzare per il movimento estremista palestinese. Il fallimento dell'intelligence è al centro del dibattito pubblico israeliano sin dal giorno del massacro.

"Muro di Gerico"

Si tratta di un documento di circa 40 pagine, che le autorità israeliane chiamarono in codice "Muro di Gerico". Vi si delineava, punto per punto, esattamente il tipo di devastante invasione che ha portato alla morte di circa 1.200 persone due mesi or sono.

I documenti esaminati dal quotidiano newyorchese non contengono una data per l'attacco. Ma ciò che colpisce è che vi si descrive nel dettaglio un attacco metodico progettato per distruggere le fortificazioni attorno alla Striscia di Gaza, prendere il controllo delle città israeliane e assaltare le principali basi militari, incluso il quartier generale di una divisione. Hamas, secondo il quotidiano, ha seguito quel progetto "con una precisione scioccante".

Il documento inizia con una citazione del Corano: "Sorprendili attraverso il cancello. Se lo farai, vincerai sicuramente". La stessa frase è stata ampiamente utilizzata da Hamas nei suoi video e nelle sue dichiarazioni dal 7 ottobre in poi. Uno degli obiettivi più importanti delineati nel documento era quello di invadere la base militare israeliana a Re'im, che ospita la divisione di Gaza responsabile della protezione della regione. Il 7 ottobre Hamas ha imperversato a Re'im, invadendo parti della base.

L'audacia del progetto, secondo i funzionari intervistati dal quotidiano Usa, ha reso facile sottovalutarlo. Gli esperti valutarono che, anche se Hamas avesse davvero eseguito un attacco, avrebbe potuto radunare una forza di poche dozzine di militanti, non le centinaia che alla fine hanno attaccato Israele. Il documento prevedeva una raffica di razzi all'inizio dell'attacco, poi droni per mettere fuori uso le telecamere di sicurezza e mitragliatrici automatiche lungo il confine, oltre che uomini armati che si riversavano in Israele in massa con parapendii, motociclette e a piedi: il 7 ottobre avvenne proprio quello.

Il piano includeva anche dettagli sulla posizione e le dimensioni delle forze militari israeliane, sui centri di comunicazione e altre informazioni sensibili, sollevando interrogativi su come Hamas abbia raccolto le sue informazioni e se ci siano state fughe di notizie all'interno dell'establishment della sicurezza israeliana.

Il documento circolò ampiamente

Non era un documento "supersegreto", non finì nelle mani di una sola persona. Il documento, continua il New York Times, circolò ampiamente tra i leader militari e dell'intelligence israeliani, ma gli esperti stabilirono che un attacco di quella portata e ambizione andava oltre le capacità di Hamas. Non è però chiaro se il documento sia stato visto anche dal primo ministro Benjamin Netanyahu o da altri importanti leader politici.

Nel 2022, dopo essere venuti in possesso del documento, funzionari della divisione Gaza dell'esercito israeliano, responsabile della difesa del confine con la Striscia, affermarono che le intenzioni di Hamas non erano chiare. "Non è ancora possibile determinare se il piano è stato pienamente accettato e come si concretizzerà", si legge in una valutazione militare esaminata dal quotidiano.

"Non è solo un'incursione in un villaggio"

A luglio 2023, poi, un analista segnalò che Hamas aveva condotto un'intensa e lunga esercitazione di addestramento che sembrava simile a quanto delineato nel piano. Tuttavia un colonnello respinse in modo netto le sue preoccupazioni, secondo altre e-mail crittografate visualizzate dal New York Times. "Nego assolutamente che lo scenario sia immaginario", replicò l'analista negli scambi di posta elettronica. L'esercizio di addestramento di Hamas, osservò, corrispondeva pienamente "al contenuto del piano Muro di Gerico". "È un piano progettato per iniziare una guerra, non è solo un'incursione in un villaggio", ammonì. Inascoltato.

Il piano di Hamas conteneva dettagli

Nel piano di Hamas c'erano dettagli precisi, riguardanti la localizzazione e le dimensioni delle forze militari israeliani, le centrali delle comunicazioni e altre informazioni sensibili. Non è affatto chiaro, a oggi, come il movimento palestinese fosse stato in grado di raccogliere dati di questo tipo. Gole profonde all'interno delle forze israeliane? Non ci sono certezze.

L'unica certezza è che l'esercito israeliano si è fatto trovare del tutto impreparato nel più devastante attacco subito da Israele nella sua storia recente. Gli attacchi di Hamas contro Israele il 7 ottobre hanno ucciso 1.200 persone, da allora circa 14.000 ne sono state uccise a Gaza nella campagna di ritorsione intrapresa da Tel Aviv : 6.000 bambini.

"Israele darà la caccia ai leader di Hamas in tutto il mondo"

Secondo un articolo di oggi sul Wall Street Journal Israele sta pianificando di dare la caccia ai leader di Hamas in tutto il mondo una volta che saranno finiti i combattimenti a Gaza. Netanyahu avrebbe ordinato alle agenzie di spionaggio di elaborare piani per colpire i principali leader del gruppo al di fuori della Striscia, soprattutto in Turchia, Qatar e in altri Paesi. Negli anni '70, Israele aveva già intrapreso una campagna di questo tipo per individuare i terroristi palestinesi coinvolti nel massacro delle Olimpiadi di Monaco.

Continua a leggere su Today.it...