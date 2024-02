Netanyahu: "La guerra finirà solo con la distruzione di Hamas"

L'accordo tra Israele e Hamas appare sempre più lontano, e la pressione militare su Gaza - lo dice chiaramente Netanyahu - non subirà alcuna flessione.

"Molte delle richieste della controproposta di Hamas per un'intesa sono inaccettabili da Israele sotto ogni punto di vista", ha affermato una funzionario israeliano citato dalla testata Ynet. Parole che arrivano dopo che alla Cnn è stato detto che non c'è "alcuna possibilità" che Israele accetti la controproposta di Hamas. E dopo che una fonte dell'ufficio del premier ha rimarcato alla Nbc che Israele "non accetterà mai" di ritirare le sue forze dalla Striscia di Gaza.

Infine, è arrivato il premier in conferenza stampa a togliere ogni dubbio: "Se ci arrendiamo alle condizioni di Hamas potremo arrivare ad un altro massacro". Al segretario di Stato statunitense Antony Blinken, Benjamin Netanyahu ha ribadito: "Vogliamo la completa demilitarizzazione di Gaza, continueremo a operare a Gaza per tutto il tempo necessario, in modo che i terroristi non rialzino più la testa".

Netanyahu ha ribadito che gli ostaggi restano una priorità, ma per ottenere il rilascio, nelle sue parole, l'unica via è quella della pressione militare. Che, sola, "aumenterà la possibilità della loro liberazione". Quanto al futuro di Gaza, "il giorno dopo è il giorno senza Hamas", ha dichiarato Netanyahu, sottolineando di volere che la Striscia sia demilitarizzata.

"Siamo quasi vicini alla vittoria, che è la distruzione totale di Hamas. Se ci arrendiamo non solo non arriveremo al rilascio degli ostaggi, ma ad un secondo massacro. Il giorno dopo la guerra, sarà il giorno dopo Hamas", ha aggiunto Netanyahu durante la conferenza stampa successiva al colloquio.

Le forze di difesa israeliane (Idf) continueranno ad avanzare lungo la Striscia: il premier ha annunciato di aver dato ordine all'esercito di proseguire verso Rafah, nel sud della Striscia, verso il confine con l'Egitto. "Solo la pressione militare agisce per la liberazione degli ostaggi. I nostri soldati non sono caduti invano", ha ribadito.

"Siamo sulla strada di una vittoria completa. La vittoria è a portata di mano", ha assicurato, annunciando che la vittoria sarà "questione di mesi" non di anni.

Blinken a Netanyahu: "Penserà per il resto della vita ai bimbi uccisi a Gaza"

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che per il resto della sua vita "penserà alle migliaia di bambini che sono stati uccisi a Gaza". Il dialogo è stato riferito dall'emittente televisiva statunitense Channel 13.

Dicendo di essere "scioccato dal 7 ottobre" e di essere "impegnato a impedire che una cosa del genere accada di nuovo", Blinken avrebbe affermato che, tuttavia, la realtà della questione è che "intere famiglie che non sono collegate ad Hamas sono state danneggiate". Secondo Channel 13, Netanyahu ha risposto che la colpa delle vittime civili ricade su Hamas, poiché "opera all'interno della popolazione civile".

Salta l'incontro tra Blinken e il Capo di Stato maggiore israeliano

L'incontro privato fra il segretario di Stato Usa Antony Blinken ed il capo di stato maggiore israeliano, generale Herzi Halevy, non si terrà.

Il colloquio era uno dei punti pià rilevanti nel programma di visita in Medio Oriente diffuso di Blinken. La cancellazione del vertice, sostiene Israel ha-Yom, sarebbe dovuta all'opposizione espressa dall'ufficio del premier Netanyahu. Una fonte politica israeliana, citata dal quotidiano, ha sottolineato che nei rapporti diplomatici non è normale che un ministro straniero incontri un responsabile militare dell'altro Paese senza la presenza di un dirigente politico. "Israele non è una repubblica delle banane", ha aggiunto la fonte.